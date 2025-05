Ünlü şarkıcı evinde çıkan yangında öldü

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcının basın sözcüsü yaptığı açıklamada Jill Sobule perşembe günü Minneapolis'teki evinde çıkan yangının ardından vefat etti.

Sanatçının menajeri John Porter onu “müziği kültürümüze işlemiş bir doğa gücü ve insan hakları savunucusu” olarak tanımladı.

Porter yaptığı açıklamada “Onunla çalışırken çok eğleniyordum. Bugün sadece bir müşterimi değil bir arkadaşımı kaybettim. Umarım müziği, anısı ve mirası yaşamaya ve başkalarına ilham vermeye devam eder” dedi.

Sobule'nin avukatı Ken Hertz de ölümünün ardından "Jill sadece bir müvekkil değildi. O bizim için bir aileydi” dedi.

Ünlü şarkıcının ölümünden sonra sevenleri "Her doğuma, her doğum gününe ve her tatile gelirdi. Çocuklarımızın düğününde sahne aldı ve pandemi sırasında hepimize yardım” etti denildi ve ününe rağmen ne kadar içten ve yardımsever bir insan olduğu anlatıldı.

Sobule 90'lı yılların ortasında “I Kissed A Girl” şarkısını yayınladığında şöhret basamaklarını hızla tırmanmıştı.

30 yıllık müzik kariyeri boyunca 12 albüm yayınlayan Jill Sobule 1995 yapımı çok sevilen Clueless filminin müziklerine de imza atmıştı.