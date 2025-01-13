Ünlü şarkıcı eşi ve çocukları ile bu evde yaşıyor... Sürpriz doğum hediyesi

Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 09:17
Rumi adını verdiği üçüncü kızını geçtiğimiz aralık ayında kucağına alan Atiye’ye en büyük doğum hediyesi Sezen Aksu’dan geldi. Türk pop müziğinin duayen ismi, Atiye’ye doğum hediyesi yeni bir şarkı verdi. Atiye, Sezen Aksu imzalı yeni şarkı için önümüzdeki günlerde müzik stüdyosuna girecek.
EROL Sebebci ile 2018 yılında evlenen Atiye geçtiğimiz aralık ayında üçüncü kızını kucağına almıştı. Neva ve Ferahfeza adlı iki kızı daha olan Atiye üçüncü bebeğine Rumi adını vermişti. Hamileyken de müzik çalışmalarına ara vermeyen ve son olarak “Anlayana” şarkısına klip çeken ünlü şarkıcıya en büyük doğum hediyesi Sezen Aksu’dan geldi.
Türk pop müziğinin duayen ismi, Atiye’ye doğum hediyesi yeni bir şarkı hediye etti. Kızı Rumi’nin bereketiyle geldiğini söyleyen ve Aksu’nun hediyesiyle büyük heyecan yaşayan Atiye hemen çalışmalara başladı.Yakında stüdyoya girecek
Hayatı anlatan duygusal şarkı için önümüzdeki günlerde müzik stüdyosuna girmeye hazırlanan Atiye’nin hayranlarının karşısına Sezen Aksu
parçasıyla çıkmak için sabırsızlandığı öğrenildi. Öte yandan Atiye’nin küçük bebeği Rumi
’yi yanından ayırmadığı, katıldığı yayınlar ve sahne performanslarına da onu yanında götürdüğü belirtildi.Atiye, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte şehrin kalabalığından uzak Göktürk'teki bu ağaç evde yaşıyor...