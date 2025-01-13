Ünlü şarkıcı eşi ve çocukları ile bu evde yaşıyor... Sürpriz doğum hediyesi

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EROL Sebebci ile 2018 yılında evlenen Atiye geçtiğimiz aralık ayında üçüncü kızını kucağına almıştı. Neva ve Ferahfeza adlı iki kızı daha olan Atiye üçüncü bebeğine Rumi adını vermişti. Hamileyken de müzik çalışmalarına ara vermeyen ve son olarak “Anlayana” şarkısına klip çeken ünlü şarkıcıya en büyük doğum hediyesi Sezen Aksu’dan geldi.

Türk pop müziğinin duayen ismi, Atiye’ye doğum hediyesi yeni bir şarkı hediye etti. Kızı Rumi’nin bereketiyle geldiğini söyleyen ve Aksu’nun hediyesiyle büyük heyecan yaşayan Atiye hemen çalışmalara başladı.

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Hayatı anlatan duygusal şarkı için önümüzdeki günlerde müzik stüdyosuna girmeye hazırlanan Atiye’nin hayranlarının karşısına Sezen Aksu parçasıyla çıkmak için sabırsızlandığı öğrenildi. Öte yandan Atiye’nin küçük bebeği Rumi ’yi yanından ayırmadığı, katıldığı yayınlar ve sahne performanslarına da onu yanında götürdüğü belirtildi.