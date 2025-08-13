Ünlü şarkıcı Boğaz'da evlendi... İrem Derici davetli olarak gittiği düğünde evlilik teklifi aldı!

Haberin Devamı

Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki düğüne çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı.

Alişan'ın sahne aldığı nikahta Burak Bulut'un şahitliğini Kurtuluş Kuş ve İrem Derici yaptı.

Hiçbir detayın unutulmadığı düğünün en çok konuşulan detaylarından biri de takılan takılar oldu.

Eda Sakız, gecenin sonunda altın kolyesi ve bilezikleriyle poz verdi.

SÜRPRİZ TEKLİF

Nikaha dansçı sevgilisi Melih Kunukçu ile katılan İrem Derici, beklenmedik anda gelen evlilik teklifi ile şoke oldu.

Elinde yüzükle diz çöken sevgilisini gören İrem Derici 'Sonsuza kadar evet' dedi.