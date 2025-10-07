Ä°Ã§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±yla ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemek moda mÄ± oldu YÄ±ldÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n hayranlarÄ± birbirine girdi

Haberin DevamÄ±

Bunun baÅŸÄ±nÄ± da Jennifer Lopez ve Beyonce gibi bu sektÃ¶rÃ¼n 'eski tÃ¼fek' yÄ±ldÄ±zlarÄ± Ã§ekiyor... Bu iki Ã¼nlÃ¼ yÄ±llar, boyunca Ã¼zerlerindeki o Ã§arpÄ±cÄ± sahne kÄ±yafetleriyle ÅŸarkÄ±larÄ± kadar konuÅŸuldu.

Hatta bazen bu cesur kÄ±yafetler ÅŸarkÄ±larÄ± bile geride bÄ±raktÄ± ve eleÅŸtiri konusu oldu.

O DA 'BÃœYÃœKLERÄ°NÄ°' Ã–RNEK ALDI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa genÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n gÃ¶zde yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Dua Lipa da tÄ±pkÄ± "bÃ¼yÃ¼kleri" Lopez ve Beyonce gibi iddialÄ± giysiler giyiyor sahnede.

KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce 30 yaÅŸÄ±na giren Lipa, geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu Los Angeles'ta bir konser verdi. Yine sahnesine son derece iddialÄ± hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. ABD magazin basÄ±nÄ±nÄ±n yorumlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa da "NabÄ±z yÃ¼kselten" kÄ±yafetleriyle seyircisini bÃ¼yÃ¼ledi Dua Lipa.

Bir sÃ¼redir Ä°ngiliz oyuncu Callum Turner ile niÅŸanlÄ± olan Lipa'nÄ±n Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ±, pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± sahne kostÃ¼mleri ise hayranlarÄ±nÄ± ikiye bÃ¶ldÃ¼.

BirÃ§oÄŸu Dua Lipa'nÄ±n modelleri kÄ±skandÄ±ran fiziÄŸi sayesinde bu kÄ±yafetleri son derece gÃ¼zel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Ama onu bÃ¶yle gÃ¶rmek istemeyenler de vardÄ±..

HAYRANLARI Ä°KÄ°YE BÃ–LÃœNDÃœ

Bunlar da sosyal medyada yorum Ã¼stÃ¼ne yorum yaÄŸdÄ±rdÄ±.

Bir kiÅŸi eski kuÅŸaÄŸÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±nÄ± sayarak "Joan Baez, Patti Smith, Blondieâ€¦ Hepsi harika ÅŸarkÄ±cÄ±lardÄ±... Sahnede giydikleri gerÃ§ek kÄ±yafetlerle bile gayet seksi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlardÄ±" diye gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar da artÄ±k yeteneÄŸin yerini iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±yla ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemenin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Bir kullanÄ±cÄ± Dua Lipa'nÄ±n daha 30 yaÅŸÄ±nda milyonluk servet elde ettiÄŸini belirtince bir baÅŸkasÄ± da ona "ParasÄ±nÄ±n bu giyimiyle ne ilgisi var?" diye sordu.

BÄ°RÃ‡OK HAYRANI ONU HER HALÄ°YLE SEVÄ°YOR

Dua Lipa'nÄ±n zaten Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸunu ve aslÄ±nda bÃ¶yle giyinmesine gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan hayranlarÄ± da Ã§Ä±ktÄ±.

BazÄ± kiÅŸiler de Dua Lipa ile Miley Cyrus'Ä± kÄ±yaslayÄ±p "Biz Miley'yi tercih ediyoruz" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildirdi.

BirÃ§ok kiÅŸi de "Bu kadÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ±lar neden Ã§orap ve pantolon askÄ±sÄ±yla sahneye Ã§Ä±kma gereÄŸi duyuyorlar?" diye sordu.

