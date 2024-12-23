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Ünlü sanatçının gözyaşları

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kekilli#ADANA#Sıdıka Kekilli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 14:32

ADANALI şarkıcı Murat Kekilli’nin yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli (84), toprağa verildi.

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 Kekilli, annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Adanalı şarkıcı Murat Kekilli’nin bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören annesi Sıdıka Kekilli, dün hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının gözyaşları

Kekilli’nin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü. Cenazeye, Murat Kekilli’nin yanı sıra ailesi, yakınları, siyasiler ve çok sayıda kişi katıldı. Güçlükle ayakta duran şarkıcı, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Sıdıka Kekilli’nin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. 
Ünlü sanatçının gözyaşları


 

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#Murat Kekilli#ADANA#Sıdıka Kekilli

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