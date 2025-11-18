Ünlü rap'çi Eminem, plaj eşyası satan şirkete dava açtı

Haberin Devamı

BBC'nin haberine göre, gerçek ismi Marshall Bruce Mathers III olan ünlü rapçi Eminem, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne, Sydney merkezli şirketin Swim Shady markasının iptali için başvuruda bulundu.

Eminem'in avukatları, "Slim Shady" isminin "ayırt edici ve ünlü" hale geldiğini ve yalnızca Eminem'in rap kariyeriyle ilişkilendirildiğini savunarak, Swim Shady markasının ünlü şarkıcıyla "yanıltıcı bağlantı" kurduğunu ileri sürdü.

FİRMA YORUM YAPMAMAYI TERCİH ETTİ

Resmi belgelerde, Eminem'in "Slim Shady" adını 1999'da aynı isimli albümüyle birlikte ticari marka olarak tescil ettirdiği ancak söz konusu şirketin Avustralya'daki başvurusunun ocak ayında yapıldığı ifade edildi.

Swim Shady yetkilileri ise BBC'ye yaptığı açıklamada, şirketin Avustralya'nın sert güneşinden korunmak için şık ve etkili güneşlikler ile diğer plaj malzemeleri üretmek arzusuyla kurulduğunu belirterek, yasal sürecin devam etmesi nedeniyle daha fazla yorum yapmayacaklarını kaydetti.

ABD yasalarına göre, şirketin gelecek hafta içinde dilekçeye yanıt vermesi gerekiyor.

Ünlü rapçi Eminem, hit parçası The Real Slim Shady'nin yayımlanmasıyla 2000'de şöhrete kavuşmuş, bu şarkı ona En İyi Rap Albümü dalında Grammy Ödülü kazandırmıştı.