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Ünlü oyuncunun milyonluk evi soyuldu!

Güncelleme Tarihi:

#Brad Pitt#Los Angeles#Hırsızlık
Ünlü oyuncunun milyonluk evi soyuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 07:36

Bugün gösterime girecek yeni filminin heyecanını yaşayan ünlü oyuncu aldığı tatsız haberle neye uğradığını şaşırdı. Kendisi filminin tanıtım etkinlikleri için dünyayı gezerken hırsızlar yıldız ismin evini adeta yağmaladı!

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Brad Pitt'in 5,5 milyon dolarlık Los Angeles'taki malikanesine hırsız girdi.

Gelen haberlere göre ünlü oyuncunun evi hırsızlar tarafından adeta yağmalandı ve çok miktarda eşyası çalındı.

Ünlü oyuncunun milyonluk evi soyuldu

Yeni filmi F1 için taıtım çalışmaları yapan Brad Pitt’in evinin soyulması üzerine polis soruşturma başlattı.

Los Angeles polis teşkilatı Çarşamba gecesi saat 22.30’da Los Feliz mahallesindeki bir evin “yağmalandığını” söyledi, ancak mülkün sahibi veya sakinleri hakkında bilgi vermedi.

Polise göre, üç şüpheli çiti tırmanarak ön pencereden içeri girmiş ve miktarı bilinmeyen eşyaları çalarak kaçmıştı.

Ünlü oyuncunun milyonluk evi soyuldu

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Brad Pitt’in soygun sırasında evde olmadığı bildirildi.

Daily Mail'e göre, Oscar ödüllü oyuncu bu mülkü Nisan 2023'te petrol milyarderi Aileen Getty'den satın almıştı.

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#Brad Pitt#Los Angeles#Hırsızlık

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