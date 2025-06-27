Ünlü oyuncunun milyonluk evi soyuldu!

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Brad Pitt'in 5,5 milyon dolarlık Los Angeles'taki malikanesine hırsız girdi.

Gelen haberlere göre ünlü oyuncunun evi hırsızlar tarafından adeta yağmalandı ve çok miktarda eşyası çalındı.

Yeni filmi F1 için taıtım çalışmaları yapan Brad Pitt’in evinin soyulması üzerine polis soruşturma başlattı.

Los Angeles polis teşkilatı Çarşamba gecesi saat 22.30’da Los Feliz mahallesindeki bir evin “yağmalandığını” söyledi, ancak mülkün sahibi veya sakinleri hakkında bilgi vermedi.

Polise göre, üç şüpheli çiti tırmanarak ön pencereden içeri girmiş ve miktarı bilinmeyen eşyaları çalarak kaçmıştı.

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Brad Pitt’in soygun sırasında evde olmadığı bildirildi.

Daily Mail'e göre, Oscar ödüllü oyuncu bu mülkü Nisan 2023'te petrol milyarderi Aileen Getty'den satın almıştı.