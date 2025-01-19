Ünlü oyuncunun en acı günü… 26 yıllık eşini doğum gününde kaybetti

Haberin Devamı

2017’de bizzat Kraliçe Elizabeth’in elinden aldığı nişanla Sir ilan edilen Oscar’lı usta aktör Mark Rylance'ın eşi Claire Van Kampen kanserle savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Mark Rylance'ın eşi Claire Van Kampen acı bir tesadüf sonucu usta aktörün 65. yaş gününde son nefesini verdi.

Kendisi de çok ünlü bir tiyatro yazarı ve yönetmeni olan Claire Van Kampen İngiltere’nin en büyük tiyatrosu, Shakespeare döneminde onun oyunlarında rol alan oyuncular tarafından kurulan Globe Tiyatrosu’nda 20 yıl boyunca çalıştı, uzun yıllar burayı yönetti.

Sir Mark Rylance ve kızı Juliet adına yapılan açıklamada, Van Kampen'in kanser teşhisinin ardından ailesiyle birlikte hayata veda ettiği “O, tanıdığımız en komik ve en ilham verici insanlardan biriydi. Hayatımızı sihri, müziği, kahkahası ve sevgisiyle doldurduğu için ona teşekkür ediyoruz” sözleriyle duyuruldu.

Tüm ömürlerini sanatla iç içe geçiren çift yıllarca tiyatro sahnesinde de birlikte çalışmıştı

Haberin Devamı

Van Kampen konser piyanisti, besteci, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeniydi ve 26 yıl boyunca, son nefesini verene kadar evli kaldığı eşi Sir Mark Rylance’la da tiyatro sahnesinde tanışmışlardı.

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncu 46 yaşında hayatını kaybetti Haberi görüntüle

Rylance'a 2023 yılında Guardian için yazdığı bir makalede eşiyle olan ilişkisi için “Claire hayatımı tamamen değiştirdi. Ulusal Tiyatro'da oynadığım bir oyunun müzik direktörüyken tanıştık. Beni klasik ve modern müzik dünyasıyla o tanıştırdı ve birbirimize aşık olmamız da büyük ölçüde müzik etrafında gerçekleşti” demişti.

Kanserle boğuşan Van Kampen acı bir tesadüf eseri eşi Mark Rylance'ın doğum gününde hayata gözlerini yumdu

Haberin Devamı

Uzun yıllar karı koca olmanın ötesinde mesleklerini de birlikte icra eden Rylance ve Van Kampen birlikte birçok başarılı eserin altına imza atmıştı. Usta aktör eşi için “Başından beri hep birlikte anlatabileceğimiz hikayeler hayal ediyorduk. Mutfak masamızda otururken kaç tane proje hayal ettiğimizin sayısını unuttum. O benim ilham perimdi” demişti.

Claire Van Kampen ilk evliliğini mimar Christopher van Kampen ile yapmış ve bu evlilikten Juliet ve Nataasha adında iki kızı olmuştu.

Çiftin çocukları olmadı ancak Mark Rylance Claire Van Kampen'ın ilk evliliğinden olan iki kızını kendi öz kızları gibi büyüttü... Ne yazık ki küçük kızları Nataasha Rylance 2012 yılında beyin kanaması geçirerek genç yaşta hayata veda etti

Haberin Devamı

Mark Rylance bu iki çocuğu kendi öz kızları gibi büyüttü. Çift evliliklerinde büyük acılara birlikte göğüs germişlerdi. Çiftin küçük kızları Nataasha Rylance 2012 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından 28 yaşında hayatını kaybetti.

Rylance'ın küçük kardeşi Jonathan da Mayıs 2022'de bisiklet sürerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.