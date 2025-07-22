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Ünlü oyuncunun büyük acısı: Benim annem öldü

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#Sharon Stone#Dorothy Marie Stone#Sharon Stone'un Annesi Kimdir
Ünlü oyuncunun büyük acısı: Benim annem öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 10:50

Mesleki kariyeri boyunca her tür başarıyı, her tür mutluluğu tadan ünlü oyuncu Sharon Stone, şimdi de acıların en büyüğünü yaşıyor.

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67 yaşındaki Stone, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla annesi Dorothy Marie Stone'un hayata veda ettiğini duyurdu. Stone'un annesi 91 yaşındaydı.

Sharon Stone paylaşımında "Benim komik, karmaşık annem öldü" diye yazdı.

Stone'un bir arkadaşı, Daily Inter Lake'e yaptığı açıklamada yıldızın annesinin 26 Mart günü hayata veda ettiğini söyledi.

Ünlü oyuncunun büyük acısı: Benim annem öldü

Dorothy'nin, Sharon Stone dışında Kelly adında bir kızı ve Michael adında bir de oğlu bulunuyordu.

Arkadaşları arasında Dot adıyla bilinen Dorothy, Joseph Stone ile 1950 yılında evlendi. 2009 yılında Joseph ölene kadar da evlilikleri sürdü.

Stone brkaç yıl önce konuk olduğu Zürih Film Festivali'nde annesi hakkında konuşurken onun biraz "Sert" bir anne olduğunu söylemişti.

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"Niçin zor zamanlarda kendisine yaslanmama izin vermediğini sorduğumda bana hep 'Çünkü sana iki ayağın üzerinde durmayı ben öğrettim' diye yanıt verirdi" diyerek anlatmıştı.

 

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#Sharon Stone#Dorothy Marie Stone#Sharon Stone'un Annesi Kimdir

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