Ünlü oyuncunun büyük acısı: Benim annem öldü

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67 yaşındaki Stone, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla annesi Dorothy Marie Stone'un hayata veda ettiğini duyurdu. Stone'un annesi 91 yaşındaydı.

Sharon Stone paylaşımında "Benim komik, karmaşık annem öldü" diye yazdı.

Stone'un bir arkadaşı, Daily Inter Lake'e yaptığı açıklamada yıldızın annesinin 26 Mart günü hayata veda ettiğini söyledi.

Dorothy'nin, Sharon Stone dışında Kelly adında bir kızı ve Michael adında bir de oğlu bulunuyordu.

Arkadaşları arasında Dot adıyla bilinen Dorothy, Joseph Stone ile 1950 yılında evlendi. 2009 yılında Joseph ölene kadar da evlilikleri sürdü.

Stone brkaç yıl önce konuk olduğu Zürih Film Festivali'nde annesi hakkında konuşurken onun biraz "Sert" bir anne olduğunu söylemişti.

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"Niçin zor zamanlarda kendisine yaslanmama izin vermediğini sorduğumda bana hep 'Çünkü sana iki ayağın üzerinde durmayı ben öğrettim' diye yanıt verirdi" diyerek anlatmıştı.