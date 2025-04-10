Ünlü oyuncunun baba acısı... Daha iki ay önce ona teşekkür etmişti

Haberin Devamı

Farrell'ın eski bir futbolcu olan 83 yaşındaki babası Eamon Farrell, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçmiş yıllarda Shamrock Rovers adlı futbol takımında top koşturan Eamon'ın, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Beaumont Hastanesi'nde son nefesini verdiği belirtildi.

Eamon Farrell, hayata veda ettiği sırada yanında ailesi de bulunuyordu.

Ünlü oyuncunun babasının 12 Nisan günü düzenlenecek bir törenle toprağa verileceği belirtildi.

O DAHA ÇOK KÜÇÜKKEN BOŞANMIŞLARDI

Colin Farrell, Eamon ve karısı Rita'nın çocuklarından biri olarak dünyaya geldi. O henüz bir bebekken annesi ve babası ayrıldı.

Haberin Devamı

Verdiği bir röportajda o sırada çok küçük olduğu için bu boşanmanın kendisini çok etkilemediğini söylemişti Farrell. Bu durumdan en çok büyük erkek kardeşinin etkilendiğini sözlerine eklemişti.

Colin Farrell, babası Eamon'ın 27 yaşına kadar futbol oynadığını sonra da balık ve patates kızartması satan bir dükkan açtığını onun ardından bir restoran ve Dublin'de sağlıklı gıda ürünleri satan bir mağazanın sahibi olduğunu da belirtmişti.

25 YAŞINA KADAR BABASININ İZİNDEN GİDİP FUTBOL OYNAMIŞTI

Eamon Farrell'ın 1960'lı yıllarda futbol oynadığı Shamrock Rovers adlı futbol takımının resmi sosyal medya sayfasından da acı haber duyuruldu.

Colin Farrell da gençlik yıllarında bir ara babasının izinden gidip futbol oynamaya heveslendi.

Hatta İrlanda'da bazı yerel takımlarda futbol oynadı ama 15 yaşına geldiğinde asıl yapmak istediği işin bu olmadığını fark edip top peşinde koşmayı bıraktı.

Colin Farrell, geçtiğimiz şubat ayında Screen Actors Guild Awards töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada annesi Rita ve babası Eamon'a teşekkür etmişti.

Eamon Farrell, ünlü oğlu Colin'in annesi Rita'dan ayrıldıktan yıllar sonra 2016'da Eileen Farrell ile evlenmişti. Eamon Farrell'ın her iki evliliğinden dört tane çocuğu bulunuyordu.

Haberin Devamı

Colin Farrell, 2012 yılında başrollerinden birini üstlendiği Dead Man Down filminin setinde babasını misafir etmişti.