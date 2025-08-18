×
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: O öpüşme sahnesinden sonra midemiz ağzımıza geldi

Güncelleme Tarihi:

#Sophie Turner#Kit Harington#Game Of Thrones
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 16:53

Onlar çok ünlü bir dizide ağabey ile kardeşi oynamışlardı. Zaten milyonların hafızasında da o şekilde yer ettiler. Belli ki ikisi de şöhretlerini borçlu oldukları o diziyi içselleştirdi... Dizinin bitmesinden sonra aradan yıllar ve başka projeler de geçse o ünlü yapımdaki rollerini ve konumlarını asla unutamadılar.

Öyle ki kısa süre önce senaryo gereği kamera karşısına geçtikleri öpüşme sahnesi bile ikisinin de midesini ağzına getirdi.

Bu anlattığımız iki ünlü Sophie Turner ile Kit Harington…

Milyonlarca tutkununun çok iyi hatırlayacağı gibi Sophie ile Kit, bir dönem ekranda fırtına gibi esen Taht Oyunları (Game of Thrones) adlı dizide iki kardeşi oynadılar.

Sophie Turner, Sansa Stark; Kit Harington da Jon Show karakterleriyle hafızalarda yer etti.

Dizi bittikten sonra ikisi de kendi yollarına gitti. Evlendiler, aile kurdular. Turner kocasından boşandı, Harington'ın evliliği sürüyor.

Sophie Turner ile Kit Harington, Taht Oyunları'nda iki kardeşi canlandırmıştı. The Dreadful adlı yapım ise onları yıllar sonra yine bir araya getirdi. 

Ama belli ki Taht Oyunları sırasındaki iş ortaklığı onlara iyi geldi.

Sophie Turner, hem yapımcılığını hem de önemli rollerinden birini üstlendiği The Dreadful adlı yapımda rol arkadaşı Kit Harington ile çalışmak istedi.

Ona bir gün senaryoyu gönderdi ve aslında Harington'ın bazı sahnelerle ilgili çekincesi olsa da kabul etti. Sonuç olarak ikili The Dreadful'da da birlikte kamera karşısına geçti.

Ama Sophie Turner'ın anlattığına göre o filmin bazı sahnelerinin çekimi sırasında ikisi de hoş olmayan bir deneyim yaşadı.

Turner'ın konuk olduğu programda anlattığına göre öpüşme sahnesinde ikisinin de midesi ağzına geldi. 

Turner, konuk olduğu Seth Meyers'ın programında işte o anları anlattı... Doğrusu açıklamaları küçük bir şok etkisi de yaratmadı değil.

Turner'ın anlattığına göre kendisi de 38 yaşındaki Harington da filmdeki öpüşme sahnesinin çekimi sırasında çok rahatsız oldular.

Daha başlarda bu konuda çekinceleri olsa da yine de senaryonun gerektirdiği her şey için kamera karşısına geçtiler.

29 yaşındaki Sophie Turner, o öpüşme sahnesini katıldığı programda "İğrenç" olarak nitelendirdi.

Turner, programda aslında baştan beri bu konuda çekinceleri olduğunu belirtti. Özellikle de Kit Harington, bunu kendisine çekinmeden ifade etmiş.  

Turner'ın anlattığına göre ikisi de sette Taht Oyunları'nda canlandırdıkları karakterlerin iki kardeş olduğunu unutup bu yeni karakterleri canlandırmaya odaklandı.

Ama sonuç hiç de umdukları gibi olmadı. Sophie Turner, ikisinin de o sahnede öğürdüğünü, midelerinin ağızlarına geldiğini söyledi.

Ardından da "İğrençti... En kötüsüydü" diye konuştu. Ama öyle ya da böyle filmin çekimleri tamamlandı ve yakında da korku türündeki film seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dört tane evimiz var, çok mu! Jet sosyete değiliz ama bu hayat çok güzel

Sophie Turner, Taht Oyunları ile şöhreti bulduktan sonra Joe Jonas ile evlendi. Fakat iki çocuklu bu evlilik, 2019'da başlayıp geçen yıl bitti.

Turner, ABD'den ayrılıp memleketi İngiltere'ye gitti. Şimdilerde Peregrine Pearson ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürüyor.

Kit Harington ise 2018 yılında Rose Leslie ile hayatını birleştirdi. Çiftin iki çocuğu ve mutlu bir beraberliği var.

