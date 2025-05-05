Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Başucumda Kur’an var

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Başta Gossip Girl ve You dizisi olmak üzere son yıllarda rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Penn Badgley USA Today'e röportaj verdi.

You dizisinin yeni sezonuyla gündemde olan Penn Badgley röportajında ünlü bir isim olarak yaşadığı gündelik hayatının detaylarını, bilinmeyen yönlerini ve aile yaşantısını hayranlarıyla paylaştı.

Ünlü oyuncunun şu sıralar ne okuduğu, başucunda hangi kitabın bulunduğu sorusuna verdiği cevap ise herkesi şaşırttı.

Badgley soruyu “Başucumda bir Kur’an-ı Kerim var. Zaman zaman Kur’an’dan ayetler okuyup meditasyon yapıyorum” diye cevapladı.

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2017'den beri meslektaşı Domino Kirke ile evli olan Penn Badgley ikiz babası olmaya hazırlanıyor.

Çiftin 4 yaşında bir oğulları daha var.