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Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Başucumda Kur’an var

Güncelleme Tarihi:

#Penn Badgley#You Dizisi#Kur'an-I Kerim
Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Başucumda Kur’an var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 13:08

Rol aldığı dizi ve filmlerle tanınan ABD’li ünlü oyunca verdiği röportajda söylediği sözlerle gündeme geldi. Gündelik alışkanlıkları ve zamanını nasıl geçirdiği konusunda sorulan sorulardan birine verdiği cevap ünlü ismi manşetlere taşıdı…

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Başta Gossip Girl ve You dizisi olmak üzere son yıllarda rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Penn Badgley USA Today'e röportaj verdi.

You dizisinin yeni sezonuyla gündemde olan Penn Badgley röportajında ünlü bir isim olarak yaşadığı gündelik hayatının detaylarını, bilinmeyen yönlerini ve aile yaşantısını hayranlarıyla paylaştı.

Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Başucumda Kur’an var

Ünlü oyuncunun şu sıralar ne okuduğu, başucunda hangi kitabın bulunduğu sorusuna verdiği cevap ise herkesi şaşırttı.

Badgley soruyu “Başucumda bir Kur’an-ı Kerim var. Zaman zaman Kur’an’dan ayetler okuyup meditasyon yapıyorum” diye cevapladı.

Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Başucumda Kur’an var

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2017'den beri meslektaşı Domino Kirke ile evli olan Penn Badgley ikiz babası olmaya hazırlanıyor.

Çiftin 4 yaşında bir oğulları daha var.

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#Penn Badgley#You Dizisi#Kur'an-I Kerim

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