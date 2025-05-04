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Ünlü oyuncudan kızına övgü: Onunla gurur duyuyordum!

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#Fadik Sevin Atasoy#Emel Göksu#Kıvanç Tatlıtuğ
Ünlü oyuncudan kızına övgü: Onunla gurur duyuyordum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 09:31

Fadik Sevin Atasoy ve annesi Emel Göksu, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülendi.

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Annesinin Berlin’de düzenlenecek bir törende ödül alacağını ve gece için hazırlandıklarını dile getiren Atasoy, “Bir dergi tarafından anneme onur ödülü verilecek. Gecede giymesi için kıyafet bakmaya geldik” dedi.

Sorular üzerine, kendisi gibi oyunculuk mesleğini tercih eden kızıyla gurur duyduğunu söyleyen Emel Göksu, “Zaten ben çalıştırdım. Çetin Tekindor gibi önemli hocalarla da çalıştı. Ben de evde terliklerle çalıştırdım” diye espri yaptı.

Fadik Sevin Atasoy da yıllar sonra annesiyle aynı projede yer alacaklarını açıkladı: “Annem son zamanlarda dizilerde bütün yakışıklıların babaannesini oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ’la başladı, sonra Aras Bulut İynemli geldi. Şimdi de annemi ben rezerve ettim. Bir sinema, bir de tiyatro projemiz var. Hazırlıklarımız başladı.”

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Ünlü oyuncudan kızına övgü: Onunla gurur duyuyordum

ANNEM BENDEN UMUDU KESTİ

Muhabirler, Emel Göksu’ya “Torun ister misiniz?” diye sordu. Sanatçı, “İki torunum var zaten. Fadik’e evlenmesi için hiç baskı yapmıyorum” dedi.

Fadik Sevin Atasoy da “Kardeşimin çocukları var, annem bu konuda benden umudu kesti. Benim çocuk olarak sanat eserlerim var. Çocuk yapmayı düşünmüyorum, kardeşiminkiler yetiyor. Hayat arkadaşına mesafeli değilim ama” diye konuştu.

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#Fadik Sevin Atasoy#Emel Göksu#Kıvanç Tatlıtuğ

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