Ekranın en güzel yıldızlarından biriydi... Ünlü oyuncudan kötü haber geldi.. 63 yaşında hayata veda etti

Ünlü oyuncu 1987 ile 1991 arasında yayınlanan Knots Landing adlı yapımdakı Linda Fairgate rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Lar Park Lincoln, bu ünlü dizinin kadrosuna katılmadan kısa bir süre önce Friday the 13th Part VII: The New Blood adlı yapımda kamera karşısına geçmişti.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ailesi tarafından açıklanmadı.

Acı haber Actors Audition Studios tarafından dün duyuruldu. Yapılan sosyal medya paylaşımında, oyuncunun ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesi rica edildi.

Gerçek adı Laurie Jill Park olan Lar Park Lincoln, daha çocuk yaşta oyuncu olmayı kafasına koymuştu. Fakat kariyerine önce model olarak başladı.

MEME KANSERİNİ YENMİŞTİ

Ardından reklam filmlerinde kamera karşısına geçerek asıl tutkusuna ulaştı.

Bu arada ünlü oyuncunun geçmişte meme kanseri tedavisi gördüğünü hatırlatalım. Bu nedenle 17 kez operasyon geçirmek zorunda kalmıştı. Fakat ölümünün bununla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Michael Lincol ile 1981- 1995 arasında bir evlilik yapan oyuncunun biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu bulunuyordu.