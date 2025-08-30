Ünlü oyuncudan acı haber geldi

×
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 16:45

Türk tiyatrosunun tecrübeli oyuncusu Anta Toros'tan acı haber... Ünlü sanatçı Anta Toros 77 yaşında hayata veda etti.

Oyuncunun ölüm haberi Film San Vakfı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Sanatçının ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Oyuncu 12 Ocak 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi.

1965 yılında amatör olarak tiyatroya adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Ardından Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı.

Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda bulunan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

Üç ay Vera Vlasova, bir yıl da Actors Btudya üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı.

2010 yılında ölen, yine kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evli olan Anta Toros'un bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Toros; tiyatro çalışmalarının yanı sıra aralarında Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Adanalı, Yarım Elma gibi TV dizilerinde de kamera karşısına geçmişti.

