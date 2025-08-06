Basit bir fıtık sandığı hastalık onu ölüme götürdü... Genç oyuncunun acı vedası... Daha 33 yaşındaydı

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The Walking Dead, Chicago Med, 9-1-1 adlı yapımlarda kamera karşısına geçen Kelley Mack, henüz 33 yaşında bu dünyaya veda etti.

Mack'ın ailesi yaptığı açıklamada genç oyuncunun, memleketi olan Cincinnati'de son nefesini verdiğini duyurdu. Kelley Mack bir süredir beynini ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir tür kanserle mücadele ediyordu.

Kelley Mack, en çok Walking Dead adlı yapımla tanınıyordu.





Mack, henüz 33 yaşındaydı.

Hinsdale Merkez Lisesi'ni bitiren Kelley Macm, sonra da 2014 yılında Chapman Üniversitesi Dodge Film Koleji'nden sinematografi alanında lisans derecesi aldı.

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Kelley Mack, The Walking Dead, Chicago Med, 9-1-1 yapımlarda kamera karşısına geçti.

Bunun yanı sıra Broadcasbt Signal Intrusion, Delicate Arch adlı filmlerde rol aldı.

ACI HABERİ AİLESİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ailesi tarafından genç oyununun Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili Kelley'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" denildi.

Paylaşımda Kelley Mack'in 2 Ağustos cumartesi akşamı annesi Kristen ve teyzesi Karen'ın yanında huzur içinde son nefesini verdiği bilgisi de yer aldı.

"Kelley, sevdiklerinin çoğuna çeşitli kelebekler şeklinde ulaştı. Kelimelerin ifade edemeyeceği kadar çok kişi tarafından özlenecek" satırları da acı haberin duyurulduğu açıklamada yer aldı.

Talihsiz oyuncunun, bütün takipçilerini ne kadar çok sevdiğinin bilinmesini isteyeceği de ailenin paylaşımında bulunan satırlardan.

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AĞRIYI BASİT BİR FITIK SANMIŞTI

Kelley Mack, ilk kez bu yılın ocak ayında hastalığına dair bir paylaşım yaptı. Hastalığın ilk belirtilerini 2014 yılının eylül ayında fark ettiğini belirtti genç oyuncu.

Başlarda yoğun ve geçmeyen bir bel ağrısı çekti anlattığına göre. Bunun fıtık gibi bir sorundan kaynaklanıyor olabileceğini düşündü.

Sonrasında bu belirtilere aynı bölgede bir de kaşıntı eklendi. Ardından bu ağrılar sırtına ve bacaklarına yayılmaya başladı.

Öyle ki anlattığına göre uzanmak bile onun için bir işkenceye dönüşüyordu. Bu yüzden bir ay boyunca koltukta uyudu.

HASTALIĞI GEÇEN YIL EYLÜL AYINDA TEŞHİS EDİLDİ

Mack, Ocak ayında Instagram'da ilk kez, Eylül 2024'te nadir görülen bir kanser türü olarak teşhis edilen hastalığın belirtilerini fark ettiğini açıkladı.

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Yapılan tetkiklerden elde edilen sonuçlar ise bunun öyle basit bir ağrı olmadığını ortaya çıkardı. Kelley Mack, beyinde ve omurgada bir tümörle başlayan ve nadir rastlanan bir tür kansere yakalanmıştı.

Bütün bunları sosyal medya takipçilerine anlatan Kelley Mack, sonra da "Kararlıyım... Bunun, uzun kitabımın sonunda kısa bir bölüm olacağını biliyorum" diye yazdı. Hastalığına direneceği konusunda söz veren Mack, kendisine gönderilen bütün dualara ve pozitif duygulara teşekkür etti.

Fakat Kelley Mack'ın direnci de tıbbın desteği de onun genç yaşta hayattan kopmasına engel olamadı.

Kelley Mack, tedavi sırasında umudunu hiç yitirmedi.