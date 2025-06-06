Ünlü oyuncudan 53 yaşında iç çamaşırlı pozlar: Kendime hiç bu kadar güvenmemiştim

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Ülkemizde "Evimiz Hollywood'da" adıyla gösterilen “Beverly Hills, 90210” dizisinin yıldız ismi Jennie Garth 53 yaşında ilk kez iç çamaşırı reklamı için fotoğraf çekiminde poz verdi ve ardından da “Hiç bu kadar kendime güvenmemiştim” yorumunu yaptı.

Bir iç çamaşırı markasının reklam kampanyasının yüzü olan Jennie Garth stüdyoda çekilen fotoğraflarının bir kısmını Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Geçen sene menopoza girdiğini ve hem bedensel hem de mental olarak büyük zorluklar yaşadığını itiraf eden Jennie Garth şimdi de iç çamaşırı reklamı için verdiği pozlarla gündemde

“53 yaşında ilk iç çamaşırı çekimimi yapacağımı hiç düşünmemiştim... Ama işte buradayız!” diye yazan Jennie Garth aynı zamanda daha önce hiç kendini bu kadar güvende ve rahat hissetmediğini de söyledi.

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Üç çocuk annesi ünlü oyuncunun pozlarına beğeni yağarken Jennie Garth fotoğraflarını “Bu anın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Sadece benim için bir ilk olduğu için değil, aynı zamanda menopoz dahil hayatın her aşamasında kadınları gerçekten destekleyen bir markayla birlikte olduğum için” notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu geçen yıl ağustos ayında açık yüreklilikle menopoz semptomlarıyla boğuştuğunu itiraf etmişti.

Ünlü oyuncunun meslektaşı Peter Facimnelli ile yaptığı ilk evliliğinden 1997, 2002 ve 2006'da doğan üç kızı var... Jennie Garth hafta başında en küçük kızını da liseden mezun etmişti

“Seyahat ve iş programım, vücut ağrılarım, menopoz yüzünden artan dertlerimden bahsetmiyorum” bile diyen Jennie Garth “Hem fiziksel hem de zihinsel olarak her gün bir mayın tarlası gibiyim” sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı anlatmıştı.

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Kendini egzersiz yapmaya zorladığını ancak vücudunun kendisine karşı savaştığını söyleyen ünlü yıldız en sonunda sıkıntılarını azaltmış ve yeniden hem eski formuna hem de neşesine yeniden kavuşmuş gibi görünüyor.

Jennie Garth bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden olan Evimiz Hollywood'da ile ünlenmişti

Artık yaşı itibarıyla kendisine hoşgörü gösterdiğini söyleyen Jennie Garth “Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ve bunu bilmek bana iyi hissettiriyor” diyor.