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TV dünyasından bir yıldız kaydı... Acılı eşi onu sonsuzluğa böyle uğurladı: Hayatımın aşkını kaybettim

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#Valerie Mahaffey#Umutsuz Ev Kadınları#2025'Te Hayata Veda Eden Ünlüler
TV dünyasından bir yıldız kaydı... Acılı eşi onu sonsuzluğa böyle uğurladı: Hayatımın aşkını kaybettim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 17:30

Televizyon dünyası bir yıldızını kaybetti. Rol aldığı Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) ve Young Sheldon adlı yapımlarla tanınan Valerie Mahaffey hayata veda etti.

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Bir süredir kanserle mücadele eden Mahaffey, 71 yaşındaydı. Ünlü oyuncunun ölüm haberini sözcüsü Jillian Roscoe doğruladı.

Valerie Mahaffey'in kocası Joseph Kell, ünlü oyuncunun ölümünden sonra yaptığı açıklamada "Ben hayatımın aşkını, ABD de en sevimli oyuncularından birini kaybetti" dedi.

Mahaffey'in kızı Alice Richards ise annesinin kaybından ne kadar etkilendiğini Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla ifade etti.

TV dünyasından bir yıldız kaydı... Acılı eşi onu sonsuzluğa böyle uğurladı: Hayatımın aşkını kaybettim

Mahaffey, ülkemizde de gösterilen Umutsuz Ev Kadınları dizisinde de rol almıştı. 

Acılı evlat: " Şu anda gerçekten söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Hayatın eğlenceli anlarında seni arayacağım" satırlarına yer verdi annesinin ardından yaptığı paylaşımda.

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Ünlü oyuncunun kızı "Günün birinde birbirimizi yeniden göreceğimizi biliyorum.. Seni sonsuzluk kadar seviyorum" sözleriyle anne acısını dile getirdi.

Valerie Mahaffey, kariyeri boyunca birçok unutulmaz karaktere imza attı. Northern Exposure adlı yapımda oynadığı Eva, Desperete Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisinde canlandırdığı Alma Hodge bunlar arasında.

Mahaffey, 2021'de Michelle Pfeiffer ile birlikte French Exit, 2016'da da Tom Hanks'le Sully: Miracle on the Hudson adlı filmlerde de oynadı.

Ünlü oyuncu son olarak bu yıl mart ayında seyirciyle buluşan The 8th Day (Sekizinci Gün) filminde kamera karşısına geçmişti.

TV dünyasından bir yıldız kaydı... Acılı eşi onu sonsuzluğa böyle uğurladı: Hayatımın aşkını kaybettim

Kocası, ünlü oyuncunun ardından "Hayatımın aşkını kaybettim" dedi. 

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#Valerie Mahaffey#Umutsuz Ev Kadınları#2025'Te Hayata Veda Eden Ünlüler

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