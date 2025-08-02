×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Ünlü oyuncu üç kadına uygunsuz şekilde dokunmaktan suçlu bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Gary Busey#Tacizle Suçlanan Ünlüler#HOLLYWOOD
Ünlü oyuncu üç kadına uygunsuz şekilde dokunmaktan suçlu bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 09:12

Hollywood'un emektar oyuncularından Gary Busey, bundan üç yıl önce katıldığı bir korku filmleri fuarında iki kadına uygunsuz şekilde dokunmaktan, bir başka kadına da iç çamaşırıyla ilgili gereksiz bir soru sormaktan suçlu bulundu.

Haberin Devamı

Busey, 13 Ağustos 2022 tarihinde Camden'daki ünlü bir otelde düzenlenen Monster Mania etkinliğindeki bir fotoğraf çekimi sırasında iki kadının kalçasına uygunsuz şekilde dokunmakla ve bir başkasının da sutyenini çıkarmaya çalışmakla suçlanıyordu.

İddialara göre Gary Busey, söz konusu üçüncü kadına sutyenini nereden aldığını sordu.

Şu anda 81 yaşında olan Gary Busey, önceleri bu suçlamaları reddediyordu.

Fakat perşembe günü sanal mahkemede online olarak yapılan duruşmada "dördüncü derece cinsel saldırı" suçlamasını kabul etti. Busey "iki kadına kazara dokunmadığını" itiraf etti.

Gary Busey'in cezası 18 Eylül günü yine online olarak yapılacak olan oturumda açıklanacak.

Ünlü oyuncu üç kadına uygunsuz şekilde dokunmaktan suçlu bulundu

Haberin Devamı

BİRÇOK YAPIMDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Tam adıyla William Gareth Jacob Busey Sr. Hollywood'un emektar oyuncularından biri...

Oscar ve Altın Küre adaylıkları bulunan Busey, 1968 yılında Wild in Streets adlı filmle başladığı oyunculuk kariyerini A Star Is Born, Lethal WXeapon, Predator 2, Under Siege, Fear and Loathing in Las Vegas gibi sinema filmlerinin yanı sıra çok sayıda TV dizisiyle sürdürdü.

Gary Busey, 2006 yılında Kurtlar Vadisi Irak filminde de kamera karşısına geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gary Busey#Tacizle Suçlanan Ünlüler#HOLLYWOOD

BAKMADAN GEÇME!