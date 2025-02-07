Ünlü oyuncu nişanlandı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 13:37
Oyuncu Almila Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile evlilik yolunda ilk adımı attı! Çift, sadece ailelerinin katıldığı özel bir gecede nişanlandı.
Bu mutluluğu muhteşem karelerle ölümsüzleştirmek isteyen çift, nişan sonrası rotayı Milano'ya çevirdi. Şehrin tarihi dokusunda gerçekleşen fotoğraf çekimde çift, adeta "aşk"larını yansıttılar.
Mutluluğu yüzünden okunan güzel oyuncu, 6 ay önce Yunanistan tatilinde doğum gününü kutlarken aldığı evlilik teklifine "Evet" demişti.