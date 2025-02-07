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Ünlü oyuncu nişanlandı

Güncelleme Tarihi:

#Almila Ada#İhsan Çilsal#Milano
Ünlü oyuncu nişanlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 13:37

Oyuncu Almila Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile evlilik yolunda ilk adımı attı! Çift, sadece ailelerinin katıldığı özel bir gecede nişanlandı.

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Bu mutluluğu muhteşem karelerle ölümsüzleştirmek isteyen çift, nişan sonrası rotayı Milano'ya çevirdi. Şehrin tarihi dokusunda gerçekleşen fotoğraf çekimde çift, adeta "aşk"larını yansıttılar.

Ünlü oyuncu nişanlandı

Mutluluğu yüzünden okunan güzel oyuncu, 6 ay önce Yunanistan tatilinde doğum gününü kutlarken aldığı evlilik teklifine "Evet" demişti.
Ünlü oyuncu nişanlandı


 

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#Almila Ada#İhsan Çilsal#Milano

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