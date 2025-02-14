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Ünlü oyuncu müjdeyi verdi: Yeni Batman filminin çekim tarihini açıkladı

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#The Batman#Robert Pattinson#BATMAN
Ünlü oyuncu müjdeyi verdi: Yeni Batman filminin çekim tarihini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 12:53

Sinemanın siyah maskeli, siyah pelerinli kahramanı Batman yıllar yılı farklı oyuncular tarafından canlandırıldı, Hollywood’un ünlü yönetmenleri ve yıldızları bu filmlere imza atarak hayranlarının gönlünde taht kurdu.

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Robert Pattinson, 2022 yapımı The Batman filminde bu süper kahramanı beyaz perdede canlandıran son oyuncu olmuştu.

Batman’in bir süper kahraman olarak sahneye çıktığı ilk dönemleri konu alan filmin merakla beklenen devam tarihi ise belirsizliğini koruyordu.

Pattinson, Matt Reeves'in üç yıl önce dünya çapında 772 milyon dolar hasılat elde eden filminde canlandırdığı Bruce Wayne / Batman rolüyle övgü dolu eleştiriler almıştı.

Ünlü oyuncu müjdeyi verdi: Yeni Batman filminin çekim tarihini açıkladı

En son Parasite filmiyle Oscar kazanan usta yönetmen Bong Joon-ho'nun yeni filmi Mickey 17'de oynayan ve filmin galaları için dünyayı dolaşan Robert Pattinson Batman filmiyle ilgili de açıklamalar yaptı.

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Pattinson ve yönetmen Reeves'in, Warner Bros'un 1 Ekim 2027'de gösterime girmesini planladığı devam filminde yer alacakları çoktan onaylanmıştı.

Ünlü oyuncu müjdeyi verdi: Yeni Batman filminin çekim tarihini açıkladı

Robert Pattinson, kırmızı halıda verdiği röportajda devam filminin çekimlerine 2025'in sonunda başlanacağını açıkladı.

“Filmi henüz çekmedik” diyen Pattinson, çekimlerin bu yılın sonunda başlayacağını belirtirken hikâyenin de oldukça “havalı” olduğunu sözlerine ekledi.

Ünlü oyuncu müjdeyi verdi: Yeni Batman filminin çekim tarihini açıkladı

İlk filmde Robert Pattinson’la birlikte başrolleri paylaşan Colin Farrell, Jeffrey Wright ve Andy Serkis gibi yıldız isimlerin ikinci filmin kadrosunda da yer alacağı kesin gibi.

Robert Pattinson, filmin havalı olacağını söylemekle yetinip kadro ve senaryo hakkında ise daha fazla bilgi vermedi.

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#The Batman#Robert Pattinson#BATMAN

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