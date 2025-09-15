'Yapılan soykırımdır' dedi ve sözünden dönmedi... Ünlü oyuncu kırmızı halıya Filistin kefiyesiyle çıktı

Haberin Devamı

İspanyol oyuncu basın mensuplarına uzun uzun poz verdi. O anlarda sol elini yumruk yaparak havaya da kaldırdı.

Bardem daha önce de İsrail'in Gazze'de yaptıklarını soykırım olarak nitelendirmiş ve bunu destekleyen herhangi bir yapım şirketiyle çalışmayacağını açıklamıştı.

Javier Bardem, tören öncesi kırmızı halıda Variety'ye verdiği röportajda da "Özgür Filistin" ifadesini kullandı.

Bardem daha önce de sosyal medya sayfasından İsrailli bir keskin nişancının bir Filistinli çocuğu vururken çekilen görüntüleri sosyal medya sayfasından paylaştı.

Oscar ödüllü oyuncu o paylaşımında İsrail ordusun "Naziler" diye tanımladı.

Hatta Steven Spielberg'in bol ödüllü Schindler'in Listesi filmine gönderme yaparak "O filmdeki Amon Göth'ü hatırlıyor musunuz? Eğlence olsun diye balkonundan esirleri vuran sadist bir SS subayıydı. Bugü İsrail de Filistin halkına aynı terörü uyguluyor" demişti.

Bardem geçtiğimiz haziran ayında ABC kanalında katıldığı bir programda da İsrail'in Filistin'de yaptıklarını soykırım olarak nitelendirdi. "Gazze'de çocukların öldürüldüğünü ya da açlıktan öldüğünü görmek dayanılmaz" dedi Bardem.

Olup bitenlere Holokost mağdurlarının bile "soykırım" olarak nitelendirdiğini söyleyen oyuncu "Bana sorarsanız da bu bir soykırımdır" dedi.

Onun bu sözlerinden sonra program hemen reklam kuşağına geçti.