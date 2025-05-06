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Ünlü oyuncu hayatının korkusunu yaşadı… Çılgın sürücü arabasını evine sürdü, kapıları kırıp geçti!

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#Jennifer Aniston#Los Angeles#Hollywood
Ünlü oyuncu hayatının korkusunu yaşadı… Çılgın sürücü arabasını evine sürdü, kapıları kırıp geçti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 11:00

Hollywood’un sevilen yıldızı Jennifer Aniston büyük bir tehlike atlattı. Ünlü oyuncunun Bel-Air’da yer alan evinin dış kapısına aracını süren bir saldırgan kapıları kırıp içeri girdi.

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Olay sırasında evde olduğu öğrenilen Aniston büyük bir korku yaşadı.

Olayın dün öğlen saatlerinde gerçekleştiği öğrenilirken amacı belli olmayan sürücü olaydan sonra tutuklandı.

Ünlü oyuncu hayatının korkusunu yaşadı… Çılgın sürücü arabasını evine sürdü, kapıları kırıp geçti
Jennifer Aniston sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı evine yapılan saldırıyla sarsıldı

70'li yaşlarında olduğu düşünülen şüpheli, Los Angeles'ta öğlen saatlerinde Aniston'ın lüks yerleşkesine girdi.

Basına yansıyan bilgilere göre saldırgan Aniston'ın güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Ünlü oyuncu hayatının korkusunu yaşadı… Çılgın sürücü arabasını evine sürdü, kapıları kırıp geçti
Aniston'ın Los Angeles'ın lüks mahallesi Bel-Air'da bulunan evine hızla sürdüğü aracıyla dalan saldırgan kapıları kırıp içeri daldı

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Aniston'ın güvenlik ekibinin kazadan sonra arabaya koştuğu ve sürücüyü araçtan çıkardığı söyleniyor. Korumalar polis gelene kadar saldırganı silah zoruyla zapt edip sonra da polise teslim ettiler.

Jennifer Aniston’ın saldırganla temas etmediği ve polise kendisine zarar gelmediği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu hayatının korkusunu yaşadı… Çılgın sürücü arabasını evine sürdü, kapıları kırıp geçti
Yaşanan korku dolu anları Los Angels'ya yayın yapan birçok yerel televizyon kanalı canlı yayınla duyurdu

Yetkililer, şüphelinin verdiği hasar nedeniyle ağır hasar suçundan tutuklanacağını söyledi. Şüphelinin eve girmediği de bildirildi.

Los Angeles polis teşkilatı “yaklaşık 70 yaşlarında bir sürücünün aracını konutun kapısından içeri soktuğunu ve mülke erişim sağladığını” söyledi.

Ünlü oyuncu hayatının korkusunu yaşadı… Çılgın sürücü arabasını evine sürdü, kapıları kırıp geçti

Olayın nedeninin Jennifer Aniston’a direkt bir saldırı mı yoksa kaza mı olduğu henüz belli değil.

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Sürücünün ufak tefek suçlardan sabıkası olduğu da biliniyor.

Ünlü oyuncu hayatının korkusunu yaşadı… Çılgın sürücü arabasını evine sürdü, kapıları kırıp geçti
Jennifer Aniston'ın 25 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen evi hem okyanus hem de şehir manzaralı

Jennifer Aniston 8.500 metrekarelik saray yavrusu gibi evini 2011 yılında 21 milyon dolara satın almıştı.

Aniston, Justin Theroux’yla 2015’teki düğününü de bu evde yapmıştı.

Ünlü oyuncu hayatının korkusunu yaşadı… Çılgın sürücü arabasını evine sürdü, kapıları kırıp geçti

1965’te inşa edilen evin dört yatak odası, altı banyosu, şarap mahzeni, havuzu ve bir de misafirhanesi bulunuyor.

İki dönümlük araziye inşa edilen ev hem okyanus hem de Los Angeles manzarasına sahip.

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#Jennifer Aniston#Los Angeles#Hollywood

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