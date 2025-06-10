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Genç kalmak için her yolu deniyor: Kanındaki toksinleri ve mikroplastikleri temizletti

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#Orlando Bloom#Mikroplastik#Toksin
Genç kalmak için her yolu deniyor: Kanındaki toksinleri ve mikroplastikleri temizletti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 13:54

Hollywood’un ünlü oyuncusu kendisi gibi yıldız isimlerin uğrak yeri olan bir hastaneye giderek oldukça pahalı bir tedavi gördü.

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Orlando Bloom dün yaptırdığı tedaviyle ilgili detayları Instagram hesabından paylaştı.

Genç kalmak için her yolu deniyor: Kanındaki toksinleri ve mikroplastikleri temizletti

10 bin sterlin tuttuğunu açıkladığı bu tedaviyle kanından mikroplastikleri ve zehirli kimyasalları temizlemek temizleten 48 yaşındaki oyuncu işlemin iki saat sürdüğünü söyledi.

Bu işlemde hastalar tek kullanımlık, sterilize edilmiş, şeffaf hortumlarla bir aferez makinesine bağlanıyor.

Genç kalmak için her yolu deniyor: Kanındaki toksinleri ve mikroplastikleri temizletti
Orlando Bloom kanındaki toksinlerden ve mikroplastiklerden kurtuldu... Bilim insanları son zamanlarda yediğimiz içtiğimiz her şeyde yer alan mikroplastiklerin sağlığımıza zarar verdiği konusunda uyarıda bulunuyor

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Orlando Bloom fotoğrafını “Yardımınız için teşekkürler. Bu işlem toksik kimyasalları vücudumuzdan atmanın yeni bir yolu” notuyla paylaştı.

Bu tedavi mikroplastiklerle birlikte kandaki kimyasalları ve toksinleri sonsuza kadar uzaklaştırarak vücuda sıkıntı veren iltihaplanmaları etkili bir şekilde azaltabiliyor.

Genç kalmak için her yolu deniyor: Kanındaki toksinleri ve mikroplastikleri temizletti
Orlando Bloom genç ve zinde kalabilmek için sık sık buzla dolu küvetlere girip terapi de yaptırıyor... Bu yöntem Hollywood yıldızları arasında oldukça yaygın

Tek bir seansı 10 bin sterlin tutan tedaviyi yaptıran Orlando Bloom’un hem sağlıklı hem de genç kalma çabasının ardında Karayip Korsanları serisine geri dönme ihtimali yatıyor olabilir.

Sevilen serinin son filmi Salazar'ın İntikamı’nın gösterime girmesinin üzerinden yedi yıl geçti.

Orlando Bloom Yüzüklerin Efendisi serisinde Legolas rolüyle şöhreti yakaladı ve bunu kısa sürede Karayip Korsanları serisinde Will Turner'ı canlandırarak parlattı.

Genç kalmak için her yolu deniyor: Kanındaki toksinleri ve mikroplastikleri temizletti

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Karayip Korsanları serisinde Orlando Bloom ile birlikte rol alan Johnny Depp’in Amber Heard’la yaşadığı kavgalar ve uzun dava süreci film serisine yeni bir ekleme yapılmasının önüne geçmişti.

Hayranları yeni bir film beklerken senarist ve yapımcılar yeni bir Karayip Korsanları filmine sıcak bakıyor.

Disney'in aynı adlı tema parkı gezintisinden doğan Karayip Korsanları serisi dünya çapında 4,5 milyar doların üzerinde hasılat elde etti.

Genç kalmak için her yolu deniyor: Kanındaki toksinleri ve mikroplastikleri temizletti

Aynı zamanda, serinin Dead Man's Chest (1.1 milyar dolar) ve On Stranger Tides (1.046 milyar dolar) olmak üzere iki ayrı filmi de aynı seri içinde 1 milyar dolar hasılatı geçen ilk iki film oldu.

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#Orlando Bloom#Mikroplastik#Toksin

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