Ünlü oyuncu fena yakalandı… İşte çok konuşulan saçlarının sırrı!

Üstelik bir yıldan biraz uzun bir süre önce verdiği sözü tuttu… Genç yönetmenlerin, özellikle de şans arayan kadın yönetmenlerin yanında olacağını söyleyen Nicole Kidman peş peşe filmlerde ve dizilerde rol almaya devam ediyor.

Tüm bu başarıları ve çalışkanlığı bir yana her kadın yıldızın başına gelen elbette onun başına da geliyor… Kırmızı halılarda sergilediği görünümler inceleme altına alınıyor, her giydiği şey, her makyajı, her hali didik didik edilip inceleniyor.

Kimi zaman eleştirilen kimi zaman da zamansız güzelliğiyle takdir toplayan Nicole Kidman son zamanlarda saçlarıyla gündemden düşmüyor…

Aslında kızıl ve kıvır kıvır olan saçlarını çok uzun zamandır sarıya boyatarak ve düz şekilde kullanan Nicole Kidman ayın hemen başında Met Gala kırmızı halısına kısacık kesilmiş saçlarıyla çıkıp herkesi şaşırtmıştı.

Yıldız oyuncunun neredeyse her gün başka şekillerde, renklerde ve uzunlukta kullandığı saçlarının sırrının peruklar olduğu ortaya çıktı.

Aslında Hollywood yıldızları oynayacakları roller için sık sık görünümlerini değiştirmek zorunda kaldıkları için peruk takmak çokça karşılaştığımız bir durum. Ancak Nicole Kidman bunu bir adım öteye taşıyarak neredeyse sürekli şekilde peruk takıyor ve kendi saçlarını saklamayı tercih ediyor.

Ünlü oyuncu Cannes Film Festivali’nde katıldığı bir etkinlikte çilek sarısı da denen renge boyanmış saçlarına hacim kazandırmak ve ona daha genç bir görünüm kazandırmak için bir kez daha sahneye perukla çıkmıştı.

Ancak, Nicole kırmızı halıda poz verirken gerçek saçları peruğun içine örülmüş olmasına rağmen peruk başlığı görülebiliyordu.

Hollywood yıldızları yaş ilerledikçe saçları incelip hacmini kaybettiğinden daha genç bir görünüm elde etmek için sıklıkla peruk ve postiş takıyor.