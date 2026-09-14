Ünlü oyuncu evlendiği köyün halkından özür diledi: Bu kadarı biraz abartı oldu, değil mi!

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Aslında milyonlarca kişinin ilgisini çekip uzun süre konuşulsa da bu tür ünlü düğünlerinin belli bir çevreye ciddi bir rahatsızlık verdiği de kesin.
Buna en yakın örnek Dua Lipa ile Callum Turner'ın, İtalya, Sicilya'da yaptığı düğün. Trafiğe kapatılan yollar başta olmak üzere Palermo halkına dünyayı zindan etmişti o düğün.
36 yaşındaki Atack, bir süredir birlikte olduğu Dr. Alistair Garner ile hayatını birleştirdi. Önce kendi ülkesinde evlenen mutlu çift, sonra bir de İspanya'nın Mojacar köyünde bir düğün daha yaptı.
Rock müzisyeni olan babası Keith Atack, 2018 yılında Mojacar'da bir mülk satın aldı. Emily de genellikle yaz aylarını orada, yani babasının yazlık evinde geçiriyor.
Çiftin nikahı 16'ncı yüzyıldan kalma köy kilisesinde kıyıldı. Sonra Emily ile Alistair, kırmızı bir Cadillac ile köyün sokaklarında gezdi.
Sık sık da köyün o güzel atmosferinde konuklarıyla birlikte düzinelerce fotoğraf çektirdi.
Emily Atack ve evlendiği Dr Alistair Garner, köyde bulunan iki restoranı kutlama yemeği için rezerve etti. Restoranların bulunduğu bölgede de güvenlik ekibi tarafından köy halkının girişi yasaklandı.
Emily Atack ile Alistair Garner'ın 2024 yılında dünyaya gelen bir erkek evladı olduğunu da hatırlatalım.
TARİHİ VE TURİSTİK BİR KÖY: Yeri gelmişken gezi meraklıları için Atack ile Garner'ın evlendiği Mojacar köyüne de kısaca bir bakalım. İspanya'nın Endülüs bölgesindeki bu küçük köy, Akdeniz sahillerinde. Bu yüzden de aslında turizm açısından tercih edilen bir yer. Mojacar beyaz evleriyle dağın tepesinde kurulan bir eski şehir ile sahil boyunca uzanan turistik tatil bölgesinden oluşuyor.