Ünlü oyuncu evlendiği köyün halkından özür diledi: Bu kadarı biraz abartı oldu, değil mi!

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Aslında milyonlarca kişinin ilgisini çekip uzun süre konuşulsa da bu tür ünlü düğünlerinin belli bir çevreye ciddi bir rahatsızlık verdiği de kesin.

Buna en yakın örnek Dua Lipa ile Callum Turner'ın, İtalya, Sicilya'da yaptığı düğün. Trafiğe kapatılan yollar başta olmak üzere Palermo halkına dünyayı zindan etmişti o düğün.

İşte kendi ülkesinde değil, başka bir ülkede çok sevdiği bir tatil yöresinde düğün yapmayı seçenlerden biri de İngiliz oyuncu Emily Atack oldu.

36 yaşındaki Atack, bir süredir birlikte olduğu Dr. Alistair Garner ile hayatını birleştirdi. Önce kendi ülkesinde evlenen mutlu çift, sonra bir de İspanya'nın Mojacar köyünde bir düğün daha yaptı.

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Bu köyün Emily Atack için ayrı bir önemi var.

Rock müzisyeni olan babası Keith Atack, 2018 yılında Mojacar'da bir mülk satın aldı. Emily de genellikle yaz aylarını orada, yani babasının yazlık evinde geçiriyor.

Rol aldığı Inbetweeners , Rivals gibi yapımlarla tanınan Emily Atack, Alistair Garner ile evlendiği düğün için de çok sevdiği bu köyü seçti. Orada da 197 konuğunu ağırladı çift.

Çiftin nikahı 16'ncı yüzyıldan kalma köy kilisesinde kıyıldı. Sonra Emily ile Alistair, kırmızı bir Cadillac ile köyün sokaklarında gezdi.

Sık sık da köyün o güzel atmosferinde konuklarıyla birlikte düzinelerce fotoğraf çektirdi.

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İşte bütün bunlardan elbette küçük Mojacar köyü sakinleri de etkilendi. Her ne kadar durup büyük bir merakla kendilerini izleseler hatta sevinçlerine ortak olsalar da Emily Atack'ın içi yine de rahat etmedi.

Hatta bir ara bir fotoğraf çekimi sırasında kendilerini izleyenlerden özür diledi. Konuklarıyla birlikte köyün sükunetini bozduğunu hatırlatıp "Bütün bunlar biraz abartı oldu, değil mi?" diye sordu.

Emily Atack ve evlendiği Dr Alistair Garner, köyde bulunan iki restoranı kutlama yemeği için rezerve etti. Restoranların bulunduğu bölgede de güvenlik ekibi tarafından köy halkının girişi yasaklandı.

Elbette bu durumda Mojacar halkının hatırı sayılır bir kısmını sinirlendirdi.

Emily Atack ile Alistair Garner'ın 2024 yılında dünyaya gelen bir erkek evladı olduğunu da hatırlatalım.