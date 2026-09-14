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Ünlü oyuncu evlendiği köyün halkından özür diledi: Bu kadarı biraz abartı oldu, değil mi!

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#Emily Atack#2026'Da Evlenen Ünlüler#Inbetweeners
Ünlü oyuncu evlendiği köyün halkından özür diledi: Bu kadarı biraz abartı oldu, değil mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 15:05

Genel olarak bakıldığında ünlü kişilerin evlilik törenleri epey gösterişli ve gürültülü olur.

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Aslında milyonlarca kişinin ilgisini çekip uzun süre konuşulsa da bu tür ünlü düğünlerinin belli bir çevreye ciddi bir rahatsızlık verdiği de kesin.

Buna en yakın örnek Dua Lipa ile Callum Turner'ın, İtalya, Sicilya'da yaptığı düğün. Trafiğe kapatılan yollar başta olmak üzere Palermo halkına dünyayı zindan etmişti o düğün.

Ünlü oyuncu evlendiği köyün halkından özür diledi: Bu kadarı biraz abartı oldu, değil mi
İSPANYA'DA EVLENDİ
İşte kendi ülkesinde değil, başka bir ülkede çok sevdiği bir tatil yöresinde düğün yapmayı seçenlerden biri de İngiliz oyuncu Emily Atack oldu.

36 yaşındaki Atack, bir süredir birlikte olduğu Dr. Alistair Garner ile hayatını birleştirdi. Önce kendi ülkesinde evlenen mutlu çift, sonra bir de İspanya'nın Mojacar köyünde bir düğün daha yaptı.

Ünlü oyuncu evlendiği köyün halkından özür diledi: Bu kadarı biraz abartı oldu, değil mi
Bu köyün Emily Atack için ayrı bir önemi var.

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Rock müzisyeni olan babası Keith Atack, 2018 yılında Mojacar'da bir mülk satın aldı. Emily de genellikle yaz aylarını orada, yani babasının yazlık evinde geçiriyor.

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Ünlü oyuncu evlendiği köyün halkından özür diledi: Bu kadarı biraz abartı oldu, değil mi
MUTLU ÇİFT YÜZLERCE KONUK AĞIRLADI
Rol aldığı Inbetweeners, Rivals gibi yapımlarla tanınan Emily Atack, Alistair Garner ile evlendiği düğün için de çok sevdiği bu köyü seçti. Orada da 197 konuğunu ağırladı çift.

Çiftin nikahı 16'ncı yüzyıldan kalma köy kilisesinde kıyıldı. Sonra Emily ile Alistair, kırmızı bir Cadillac ile köyün sokaklarında gezdi.

Sık sık da köyün o güzel atmosferinde konuklarıyla birlikte düzinelerce fotoğraf çektirdi.

Ünlü oyuncu evlendiği köyün halkından özür diledi: Bu kadarı biraz abartı oldu, değil mi
İşte bütün bunlardan elbette küçük Mojacar köyü sakinleri de etkilendi. Her ne kadar durup büyük bir merakla kendilerini izleseler hatta sevinçlerine ortak olsalar da Emily Atack'ın içi yine de rahat etmedi.

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Ünlü oyuncu evlendiği köyün halkından özür diledi: Bu kadarı biraz abartı oldu, değil mi
YASAK, KÖY HALKINI KIZDIRDI
Hatta bir ara bir fotoğraf çekimi sırasında kendilerini izleyenlerden özür diledi. Konuklarıyla birlikte köyün sükunetini bozduğunu hatırlatıp "Bütün bunlar biraz abartı oldu, değil mi?" diye sordu.

Emily Atack ve evlendiği Dr Alistair Garner, köyde bulunan iki restoranı kutlama yemeği için rezerve etti. Restoranların bulunduğu bölgede de güvenlik ekibi tarafından köy halkının girişi yasaklandı.

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Ünlü oyuncu evlendiği köyün halkından özür diledi: Bu kadarı biraz abartı oldu, değil mi
Elbette bu durumda Mojacar halkının hatırı sayılır bir kısmını sinirlendirdi.

Emily Atack ile Alistair Garner'ın 2024 yılında dünyaya gelen bir erkek evladı olduğunu da hatırlatalım.

TARİHİ VE TURİSTİK BİR KÖY:  Yeri gelmişken gezi meraklıları için Atack ile Garner'ın evlendiği Mojacar köyüne de kısaca bir bakalım. İspanya'nın Endülüs bölgesindeki bu küçük köy, Akdeniz sahillerinde. Bu yüzden de aslında turizm açısından tercih edilen bir yer. Mojacar beyaz evleriyle dağın tepesinde kurulan bir eski şehir ile sahil boyunca uzanan turistik tatil bölgesinden oluşuyor.

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#Emily Atack#2026'Da Evlenen Ünlüler#Inbetweeners

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