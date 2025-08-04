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Ünlü oyuncu doğum gününden bir gün önce öldü

Güncelleme Tarihi:

#Loni Anderson#Burt Reynolds#Hollywood
Ünlü oyuncu doğum gününden bir gün önce öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 14:29

Rol aldığı yapımlarla bir döneme damgasını vuran oyuncu Loni Anderson, 79 yaşında hayata vea etti... En çok WKRP adlı komedi dizisiyle tanınan Anderson eğer yaşasaydı 5 Ağustos'ta 80 yaşına girecekti.

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Los Angeles'ta bir hastanede hayata veda eden Loni Anderson'ın ölüm haberini sözcüzü duyurdu. Uzun bir süredir adını açıklamadığı bir hastalıkla mücadele ettiğini belirten sözcü "Çok sevgili bir eş, anne ve büyükanne Loni Anderson'ın ölümünü kalbi kırık bir şekilde duyururuz" dedi açıklamasında.

En çok CBS kanalında ekrana gelen WKRP adlı yapımla tanınan Loni Anderson, Altın Küre ve Emmy gibi saygın ödüllere aday gösterilmişti.

Ünlü oyuncu doğum gününden bir gün önce öldü

Bir dönem fiziksel cazibesiyle de çok konuşulan Loni Anderson, gençlik yıllarında Burt Reynolds ile yaşadığı aşk ve olaylı evliliğiyle de gündemde kaldı. Reynolds'ın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürdü.

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Loni Anderson hayatı boyunca dört kez evlendi. Son evliliğini 2008 yılında Bob Flick ile yaptı.

Ünlü oyuncu doğum gününden bir gün önce öldü

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#Loni Anderson#Burt Reynolds#Hollywood

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