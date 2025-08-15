Ünlü oyuncu çocukluk aşkı ile evleniyor... Ankara’da bekârlığa veda

Haberin Devamı

Oyuncu, Ankara’daki bir mekânda gerçekleşen partide gece boyunca dans edip eğlendi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Kız kıza gece gezmesi

Hülya Avşar’la Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu önceki gece Bebek’teydi.

Bir mekândan arkadaşıyla beraber çıkıp aracına binen Çilingiroğlu soruları yanıtsız bıraktı. Zehra Çilingiroğlu’nun fotoğrafları çekilirken, yanındaki arkadaşı yüzünü gizledi.

(Sayit DURMAZ)

Bu yaz İstanbul’da durmadım

Serra Pirinç önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülendi. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan genç oyuncu, “Can Borcu” adlı dizi için kamera karşısına geçmeye hazırlandığını söyledi.

Yaz aylarını tatil yaparak geçirdiğini dile getiren Pirinç, “İstanbul’da pek durmadım. Daha çok yurtdışındaydım. Çeşme’ye de gittim” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Çok sıcak bir Midilli turu

Derya Şensoy, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Yağız Can Konyalı ile Yunanistan’da kısa bir tatil yaptı.

Çifte Derya Şensoy’un annesi Derya Baykal da eşlik etti. Derya Şensoy tatilden kareleri sosyal medya hesabına “Çok sıcak bir Midilli turu” notuyla yükledi.

Tekne keyfi

Tatil için Ayvalık’ı tercih eden Burcu Biricik geçtiğimiz gün eşi Emre Yetkin ve arkadaşlarıyla beraber tekne turuna çıktı.

Ege koylarını gezen ekip, teknede çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesaplarında takipçileriyle paylaştı.