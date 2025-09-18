×
Sanat dünyasını yasa boğan ölüm: Trafik kazasında hayatını kaybetti

Televizyon dünyasından acı haber geldi... Rol aldığı Grey's Anatomy, Boy Meets World ve Charlie's Angels (Charlie'nin Melekleri) gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Brad Everett Young geçirdiği trafik kazası sonucunda hayata veda etti. Young, 46 yaşındaydı.

Los Angeles'ta meydana gelen kazada ters yönde giden bir aracın, Brad Everett Young'ın, otomobiline çarptığı belirtildi. Talihsiz oyuncunun olay yerinde hayatını kaybettiği de gelen bilgiler arasında.

Oyuncu olarak tanındıktan sonda fotoğrafçılığa geçiş yapan Young'ın sözcüsü, acı haberin duyulmasından sonra yaptığı açıklamada "Onun her iki sanat dalına da bu sanatlarla uğraşan insanlara olan tutkusu da benzersizdi" dedi.

OYUNCULUĞU BIRAKIP FOTOĞRAFÇILIK YAPMAYA BAŞLAMIŞTI
Brad Everett Young, Grey's Anatomy, Boy Meets World ve Charlie's Angels gibi yapımlarla ünlenmişti. Fakat sonradan kamera önünden çekilip kırmızı halı fotoğrafçılığı yapmaya başladı.

Fotoğrafçı olarak da aralarında The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue Harper's Bazaar, People gibi ünlü dergilere çalıştı. Bu yayın organları için birçok ünlünün fotoğraflarını çekti.

YARATICILIĞI CANLI TUTMAYA KENDİNİ ADADI
Young, oyunculuk ve fotoğrafçılığın yanı sıra Dream Loud Official adlı bir oluşumun da kurucusuydu. Bu oluşum ABD çapında okullarda müzik ve sanat programlarını koruyup restore etmeyi amaçlıyordu.

Young'ın temsilcisi, Paul Christensen "Yaratıcılığı canlı tutma misyonunu üstlenmişti. Onun mirası olan Dream Loud Official hem yaşamaya hem de onun hatırasını yaşatmaya devam edecek" sözlerine yer verdi açıklamasında.

 

 

