Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Fethiye'de evlendi

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 22:37
Oyuncu Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile bugün nikah masasına oturdu.
Mayıs ayında aşklarını ilan eden çift, Fethiye’de Küçük Boncuklu Koyu’nda, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir törenle dünyaevine girdi.
Çiftin nikah şahitliğini Asuman Dabak, Ali Demir ve Önder Külçebaş üstlendi. Nikahın ardından davetliler ve yeni evli çift, teknede bir kutlama gerçekleştirdi.
'İnci Taneleri' dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir
ve basketbol kariyerini noktaladıktan sonra spor yorumculuğu ile televizyon ekranlarında yer alan Ersin Görkem
, bu özel günle mutluluklarını taçlandırdı.