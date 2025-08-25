×
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Fethiye'de evlendi

Güncelleme Tarihi:

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Fethiyede evlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 22:37

Oyuncu Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile bugün nikah masasına oturdu.

 Mayıs ayında aşklarını ilan eden çift, Fethiye’de Küçük Boncuklu Koyu’nda, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir törenle dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Fethiyede evlendi

Çiftin nikah şahitliğini Asuman Dabak, Ali Demir ve Önder Külçebaş üstlendi. Nikahın ardından davetliler ve yeni evli çift, teknede bir kutlama gerçekleştirdi.
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Fethiyede evlendi

'İnci Taneleri' dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir ve basketbol kariyerini noktaladıktan sonra spor yorumculuğu ile televizyon ekranlarında yer alan Ersin Görkem, bu özel günle mutluluklarını taçlandırdı.
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Fethiyede evlendi


