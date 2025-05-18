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Ünlü oyuncu Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

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#Ahmet Mekin#Yeşilçam#Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Ünlü oyuncu Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 17:50

Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin, geçirdiği bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

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1980 yılından bu yana Erdek Ocaklar’da yaşayan Ahmet Mekin (92), yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun çarpması sonucu yere düştü. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan oyuncunun, kalça kemiğinde kırık tespit edildi.

GENEL DURUMU İYİ
Devrim Korkmaz, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

Dedemiz Ahmet Mekin görünmez bir kaza sonucu düşüp kalça kemiği kırıldı . Genel durumu iyi, Bandırma Devlet Hastanesi’ne yatışı yapılacak... Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederiz...


Ünlü oyuncu 2015 yılında Antalya'da kaza geçirmişti...

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#Ahmet Mekin#Yeşilçam#Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

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