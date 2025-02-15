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Ünlü oyuncu ağlayarak açıkladı: Bu acımasız mesleğe ara veriyorum

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#Tilda Swinton#Berlin Film Festivali#Berlinale 2025
Ünlü oyuncu ağlayarak açıkladı: Bu acımasız mesleğe ara veriyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 17:55

Sinema dünyasının bol ödüllü yıldızlarından Tilda Swinton, Berlin Film Festivali'nde hayranlarını üzen bir duyuru yaptı.

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Bu yıl 75'incisi düzenlenen Berlinale'nin açılış töreninde Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü verildi.

Swinton, törende ödülünü aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadan mesleğine bir süre ara vereceğini söyledi.

İskoç oyuncu, gündüz saatlerinde düzenlenen basın toplantısında da son 15 yıldır farklı bir şeyler yapmak için fırsat aradığını anlatmıştı.

Tilda Swinton "Biraz mola vermeye ihtiyacım var. Ben de bu molayı alacağım" dedi.

Ünlü oyuncu, sinema dünyasının "acımasız" olduğunu söyleyerek "Ben de bir süredir bunun etkisi altındayım" diye konuştu.

Ünlü oyuncu ağlayarak açıkladı: Bu acımasız mesleğe ara veriyorum

Önümüzdeki pazartesi günü ülkesi İskoçya'ya döndüğünde hayatında 15 yıldır arayıp durduğu yeni sayfayı açacağını belirten Swinton "Bunun ne olduğunu söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim ki bu yılın geri kalanında film çekmeyeceğim" diye konuştu.

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Tilda Swinton, 1989 yılında Derek Jarman imzalı Caravaggio adlı filmden sonra tam 20 yıl boyunca hiç ara vermeden çalıştı.

2007 yılında Michael Clayton adlı filmdeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar kazandı.

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#Tilda Swinton#Berlin Film Festivali#Berlinale 2025

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