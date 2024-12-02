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Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... 'İlk ustam'

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#Reha Özcan#Serhat Süha Özcan#Serhat Özcan
Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... İlk ustam
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 17:10

Reha Özcan kendisi gibi oyuncu abisi Serhat Süha Özcan'la yer aldığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Özcan'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

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59 yaşındaki oyuncu Reha Özcan nostaljik bir paylaşıma imza attı.

Serhat Özcan ile gençlik yıllarında çekildikleri bir kareyi Instagram hesabından yayınlayan Özcan, abisini gururlandırdı.

Ünlü oyuncu paylaşımının altına şu notu düştü;

Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... İlk ustam

"İlk ustam...

Vardı, güzel hayallerimiz. Mutlu, adil ve huzurlu günler...

Hepsi içindeymiş kişinin.. Tek başına değil, hep birlikte. Olsun güzeldik hala güzeliz..."

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Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... İlk ustam

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Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... İlk ustam

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Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... İlk ustam

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Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... İlk ustam

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Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... İlk ustam

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Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... İlk ustam

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Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... İlk ustam

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Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... İlk ustam

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Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... İlk ustam

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Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... İlk ustam

 

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#Reha Özcan#Serhat Süha Özcan#Serhat Özcan

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