Ünlü oyuncu abisinin izinden gitti... 'İlk ustam'

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59 yaşındaki oyuncu Reha Özcan nostaljik bir paylaşıma imza attı.

Serhat Özcan ile gençlik yıllarında çekildikleri bir kareyi Instagram hesabından yayınlayan Özcan, abisini gururlandırdı.

Ünlü oyuncu paylaşımının altına şu notu düştü;

"İlk ustam...

Vardı, güzel hayallerimiz. Mutlu, adil ve huzurlu günler...

Hepsi içindeymiş kişinin.. Tek başına değil, hep birlikte. Olsun güzeldik hala güzeliz..."

Ekranın ve sinemanın hangi ünlülerinin birbiriyle akraba olduğunu biliyor musunuz? İşte ünlüler ve ünlü akrabaları...

MİRAY DANER - ARAS BULUT İYNEMLİ

Miray Daner'in akrabası da bir başka ünlü oyuncu. Aras Bulut İynemli, Miray Daner'in kuzeni.

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AYÇA - AYŞİM - BİLAL İNCİ

Ayça İnci ile Ayşim İnci iki kardeş.Her ikisi de Bilal İnci'nin torunu.

DAĞHAN KÜLEGEÇ - AYŞE ERBULAK

Dağhan Külegeç, Türkiye'de sanat dünyasının önde gelen ailelerinden birine mensup. Külegeç, Altan Erbulak ile Füsun Erbulak'ın büyük kızları Ayşe'nin oğlu. Yani Erbulak çiftinin torunu. Aynı zamanda oyuncu Sevinç Erbulak'ın da yeğeni.

SELEN SEYVEN - EZEL AKAY

Selen Seyven, Türk sinemasının adından çok söz ettiren yönetmenlerinden Ezel Akay'ın yeğeni.

SARP LEVENDOĞLU - MUSTAFA ALTIOKLAR

Sarp Levendoğlu, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni.

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NAZ - AÇELYA ELMAS

Güzel yıldız Naz Elmas'ın kendisi gibi oyuncu olan bir kız kardeşi var; Açelya Elmas.

YILMAZ - MUSTAFA ERDOĞAN

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, Anadolu Ateşi adlı dans grubunun genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın kardeşi.

KADİR - LEVENT İNANIR

Sinema ve dizi oyuncusu Levent İnanır, Kadir İnanır'ın yeğeni.

ŞENAY - MÜŞERREF AKAY

Manken Şenay Akay, ünlü Türk sanat müziği yorumcusu Müşerref Akay'ın yeğeni.

KEREM - ÇOLPAN - SADRİ ALIŞIK

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Oyuncu Sadri Alışık, Sadri Alışık ile Çolpan İlhan'ın oğlu.

AYÇA - ÇETİN TEKİNDOR

Ayça Tekindor, ünlü aktör Çetin Tekindor'un yeğeni.

AYŞECAN TATARİ - ALİYE UZUNATAĞAN

Çocuklar Duymasın dizinde Duygu karakterini canladıran Ayşecan Tatari, Aliye Uzuntağan'ın kızı.

FADİK SEVİN - SÖNMEZ ATASOY

Fadik Sevin Atasoy, Sönmez Atasoy'un kızı.

FİLİZ AKIN - İLKER - TÜRKER İNANOĞLU

İlker İnanoğlu, Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğlu.

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HALİT - LEMAN - SITKI AKÇATEPE

Halit Akçatepe, Hababam Sınıfı'nın Paşa Nurisi Sıtkı Akçatepe ve sanatçı Leman Akçatepe'nin oğlu.

ŞENER - ALİ ŞEN

Şener Şen, Ali Şen'in oğlu.

PELİN-RASİM ÖZTEKİN

Pelin Öztekin, Rasim Öztekin'in kızı.

ZEYNEP CASALİNİ - DENİZ TÜRKALİ

Şarkıcı Zeynep Casalini, oyuncu Deniz Türkali'nin kızı.

MEHMET ALİ - SADETTİN ERBİL

Şovneb Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sadettin Erbil'in oğlu.

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