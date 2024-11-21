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Ünlü oyuncu Abdullah Şahin doktora tehditten 7 ay hapis aldı!

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#Abdullah Şahin#DOKTOR#HAPİS
Ünlü oyuncu Abdullah Şahin doktora tehditten 7 ay hapis aldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 10:49

Tedavi için gittiği hastanede doktora hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan ünlü oyuncu Abdullah Şahin, mahkeme tarafından 7 ay 15 gün hapis ve 9 bin 100 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Tedavi için gittiği hastanede doktora hakaret ve tehdit ettiği iddia edilen Abdullah Şahin’in yargılandığı dava karara bağlandı. İddiaya göre oyuncu ve komedyen Abdullah Şahin (76), 9 Aralık 2022’de tedavi olmak amacıyla Şişli’deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde kulak burun boğaz polikliniğine gitti. Burada, doktor Uğur Uygan’ın muayene odasına girerek randevusu olduğunu ancak isminin çağrılmadığını söyleyen Şahin, kendisine sekreterliğe başvurmasını söyleyen doktorla tartışmaya başladı. Can güvenliğinden endişe eden doktorun “beyaz kod” vermesi üzerine tutanak tutulurken, konu yargıya taşındı.

Ünlü oyuncu Abdullah Şahin doktora tehditten 7 ay hapis aldı

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CEZASI ERTELENDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanık Şahin, iddiaları yalanladı. Davayı karara bağlayan mahkeme ünlü oyuncuya “hakaret” suçundan 455 gün karşılığı 9 bin 100 lira adli para cezası, “tehdit” suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın geçmişte kasıtlı bir suçtan ceza almamış olmasını göz önüne alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, Şahin’in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

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#Abdullah Şahin#DOKTOR#HAPİS

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