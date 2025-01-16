Ünlü oyuncu 46 yaşında hayatını kaybetti

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46 yaşında hayatını kaybeden Paul Danan’ın ölüm haberini menajeri sosyal medyadan duyurdu.

“Paul Danan'ın henüz 46 yaşında vefat ettiğine ilişkin trajik haberi yüreklerimiz burkularak paylaşıyoruz” denen açıklamada Danan için “Televizyondaki varlığı, olağanüstü yeteneği ve sarsılmaz nezaketiyle tanınan Paul, pek çok kişi için bir ışık kaynağıydı.” Sözlerine yer verildi.

“Zamansız ayrılışı onu tanıyan herkesin hayatında yeri doldurulamaz boşluklar bırakacaktır. Bu zor dönemde Paul'ün ailesi, arkadaşları ve meslektaşları için saygı ve mahremiyet rica ediyoruz. Şu anda başka bir yorum yapılmayacaktır.” İfadeleriyle paylaşımda oyuncunun ölüm sebebi belirtilmedi.

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Yetkililerden de henüz bu ani ölümle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

1997-2001 yılları arasında Hollyoaks dizisinde Sol Patrick karakterini canlandıran aktör, ITV'nin flört programı Celebrity Love Island'ın ilk sezonunda yarışmacı olarak yer almış ve Celebrity Big Brother'da oynamıştı.

Paul Danan Haziran 2024'te, daha önce aşırı elektronik sigaranın neden olduğu solunum yetmezliğinin ardından duran kalbinin yeniden çalıştırıldığını ve hayata döndürüldüğünü anlatmış ve ardından bir hafta yoğun bakımda kaldığını açıklamıştı.

Aktör, akıl sağlığı, bağımlılık ve travma ile ilgili sorunları olan insanlara yardımcı olmak için oyunculuğu bir terapi biçimi olarak kullanan bir program olan Morning After Drama'yı hayata geçirmişti.

Paul Danan İngiltere’de ünlendikten sonra şansını Hollywood’da denemek için ABD’ye gitmiş ancak bu haylini gerçekleştiremeyerek bunalıma girmişti.

Danan, yıllar boyunca rehabilitasyon için yaklaşık 1 milyon sterlin harcadığını iddia ettiği uyuşturucu bağımlılığıyla kişisel olarak mücadele etmiş ve bir dönem sokaklarda yaşamak zorunda bile kalmıştı.