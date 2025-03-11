Bir gemi dolusu yolcu şoke olmuştu... Ünlü müzisyenin nişanlısı kendi ölümüne atlamış!

Haberin Devamı

Duyanların tüylerini diken diken eden bu olay sonrasında bazı görgü tanıkları, bir süredir nişanlı olan Downe ile Burch'un yüksek sesle tartıştıklarını duyduklarını ileri sürdü.

Fakat ortaya çıkan son bilgilere göre Kimberly Burchş, kendi ölümüne atlamış!

TMZ adlı internet sitesinin haberine göre, Burch'ün nişanlısı Towne ile birlikte kaldıkları, sekizinci kattaki kamaranın balkonundan kendini denize bıraktığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Bu arada olayla ilgili soruşturmanın hala sürdüğü de belirtildi.

TARTIŞTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

1980'li yılların ünlü rock grubu Faster Pussycat'in solisti Taime Downe'nin nişanlısı Kimberley Burch, Explorer of the Seas adlı cruise gemisinden denize düşerek hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

İleri sürülenlere göre 2 Mart'ta yaşanan bu korkunç olay, 60 yaşındaki Taime Downe ile 56 yaşındaki Kimberley Burch, yolculuk sırasında ateşli bir tartışma yaşadıktan sonra meydana geldi.

Geminin bağlı olduğu Royal Caribbean Grubu'nun sözcüsü, olayı İngiliz Daily Mail Gazetesi'ne doğruladı.

Sözcü açıklamasında "Gemideki ekibimiz olayın hemen sonrasında bir arama ve kurtarma faaliyeti başlattı. Bu konuda yerel otoritelerle işbirliğine gidildi. Konuğumuzun ailesine bu zor süreçte gerekli desteği sağlıyoruz" diye konuştu.

Sözcü, şu anda Burch'ün ailesinin özel hayatına saygı nedeniyle şimdilik olayla ilgili daha fazla açıklama yapmayacaklarını da ekledi.

GÜLE OYNAYA YOLCULUĞA ÇIKMIŞLARDI

Kimberley Burch'in denize düşerek hayatını kaybettiği cruise gemisi Miami limanından yola çıkmıştı.

Gemi Nassau, San Juan ve Labadee'yi ziyaret edecekti.

Ölümünden sadece birkaç saat önce sosyal medya hesabından gemide çekilen fotoğraflarını paylaşan Kimberley Burch'un bedeni ise henüz bulunamadı.

Haberin Devamı

Kimberley'in annesi Carnell, TMZ adlı internet sitesine yaptığı açıklamada Taime'nin kendisini salı günü aradığını ve kızı Kimberley'in ölümünü haber verdiğini söyledi.

Annesi, kendisine Kimberley'in gemide alkollü içki içtiğinin söylendiğini belirtip bunun kızının alışkanlıklarına ters olduğunu ekledi.

Acılı anne, kızının gemiden düşmeden önce Taime ile tartıştığını da ileri sürdü.

Carnell Burch, kızının depresyonda olmadığını, duygusal sorunlar yaşamadığını ve bu yolculuk için çok heyecanlı olduğunu da ifade etti.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Gemideki yolculardan biri olayı sosyal medyadan "Bir kadın geminin sekizinci kattaki kamaralarından birinin balkonundan aşağıya atladı" mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

Yolcu mesajında "Görünüşe göre kamaranın balkonundan atlayan kadın partneriyle tartışıyordu" cümlesine de yer verdi.

Başka bir yolcu da yine sosyal medya hesabından aynı olayın yaşandığını paylaşıp "Gemi durdu ve arama çalışmaları başladı" diye durumu anlattı.

ÜNLÜ YILDIZIN ÖLÜMÜNÜ HATIRLATTI

Bu korkunç olay 1981 yılının bir kasım günü yaşanan başka bir ölümü de hatırlattı.

Küçük yaşlarından beri kamera karşısında olan Natalie Wood, kocası Robert Wagner ve bir başka ünlü oyuncu Christopher Walken ile birlikte çıktığı tekne yolculuğunda denize düşerek hayatını kaybetti.

O sırada 43 yaşında olan Wood'un ölümü üzerindeki gizem perdesi hala aydınlanmış değil.

Haberin Devamı

Polis yetkilileri, olayda Wood'un kocası Robert Wagner'ın ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirtip onu şüpheli kişi ilan etti.

YILLAR GEÇTİ TAM OLARAK AYDINLATILAMADI

29 Kasım 1981'de meydana gelen olayla ilgili olarak polis ilk raporunda Wood'un ölüm nedenini "kaza" olarak raporlandı.

Fakat yıllar süren incelemelerin ardından 2012'de ünlü yıldızın ölüm nedeni "boğulma ve bilinmeyen nedenler" olarak değiştirildi.

Şu anda 87 yaşında olan kocası Robert Wagner ise karısının tekneden düşmesinden önce onunla tartıştığını kabul etti.