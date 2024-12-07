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Ünlü müzisyen ilk kez açıkladı: Beni annem doğurmadı, evlatlığım...

Güncelleme Tarihi:

#Doğan Cem#Müzisyen#Evlatlık
Ünlü müzisyen ilk kez açıkladı: Beni annem doğurmadı, evlatlığım...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 15:54

Doğan Cem, sosyal medya hesabında paylaştığı aile fotoğraflarıyla ilgili gelen yorumlara yanıt verdi.

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Müzisyen Doğan Cem, anne ve babasıyla çekildiği aile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Bazı takipçileri Doğan Cem'in anne babasıyla arasındaki yaş farkına dikkat çekti.

Takipçilerinin sorularına kayıtsız kalmayan Doğan Cem, konuyla ilgili yazılı açıklama yayınladı.

"Bir kere açıklayacağım ve bir daha açıklamayacağım. Öncelikle bu konuda ne utanıyorum ne de üzülüyorum, sadece herkesin merakını gidermek istiyorum. Annemle ve babamla yaş farkımın dikkat çektiğini biliyorum ve sürekli yorumlarda “Annen seni ne zaman doğurdu?” gibi soruları alıyorum.Evet, annem beni doğurmadı. Ben evlatlık olduğum gerçeğiyle yıllar önce yüzleştim. Keşke bu gerçeği onlardan öğrenmiş olsaydım ama bir kuzenimden öğrendim. O zamanlar biraz üzüldüm belki ama zamanla şunu fark ettim: Onların öz çocuğu olsaydım, bundan daha fazlası olamazdı.Beni bir kere bile incitmediler, hor görmediler. Babamın anneme, annemin babama karşı bir sevgisizliğini ya da saygısızlığını hiç görmedim. Ailemde hep sevgi, saygı ve güven vardı. Bugün çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim: Hayatımın en büyük şansı, onların çocuğu olmaktır."

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Ünlü müzisyen ilk kez açıkladı: Beni annem doğurmadı, evlatlığım...

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#Doğan Cem#Müzisyen#Evlatlık

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