Güzel hayatının ardında ne acılar gizliymiş: Babam beni her gece kemerle döverdi!

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Bu, tüyler ürperten sözler, on yıllardır moda dünyasının yıldızlarından biri olan ünlü bir modele ait...

İlk bakışta kusursuz gibi görünen hayatının özellikle de çocukluk yılları kelimenin tam anlamıyla göz yaşartan anılarla doluydu süper modelin.

İlerleyen yaşına rağmen hala dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak tannan bu model acı dolu çocukluk anılarına, kaleme aldığı ve hayatını anlattığı kitabında yer verdi.

HER GECE BABASINDAN DAYAK YEMİŞ

Duyanların yüreğini burkan bu acı anıların sahibi moda dünyasının yaşayan efsanelerinden Cristie Brinkley.

Bugün 71 yaşında olmasına rağmen güzelliğini koruyan Brinkley, hayatını ve anılarını yakında piyasaya çıkacak olan Uptown Girl adlı kitapta satırlara döktü.

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Kitabıyla ilgili olarak People dergisine konuşan Christie Brinkley, babası Herb Hudson'ın merkezinde yer aldığı acı dolu çocukluk anılarını da bir kez daha hatırladı.

Brinkley, "Çocukluk anılarıma geri döndüm ve hepsinin kırık bir film gibi olduğunu fark ettim" diye konuştu.

Cristie Brinkley'in kitabında da anlattığına göre her gece babasından dayak yerdi.

Süt satıcısı olarak çalışan babasının yaptıklarını şöyle anlattı ünlü model: "İşten döndükten sonra kemerini çıkarırdı ve beni döverdi. Diğer gecelerde de beni banyoya götürür ve o tadı alıncaya kadar ağzımı sabunla yıkardı. Ne kadar sessiz durduğumun bir önemi yoktu. Babam beni cezalandırmak için mutlaka bir sebep bulurdu."





SİYAH- BEYAZ BİR FİLM GİBİ ANLATTI

Briknley, People dergisine verdiği röportajda, kitabı için hayatının o bölümünü hatırlamanın kendisini rahatsız hissettirdiğini de sözlerine ekledi.

"O bölümü kitabımda siyah-beyaz bir film gibi anlattım" diye konuştu ünlü model.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanırım birçok anı, üzerinde durup düşünmeme gerek kalmadığım için kesip attığım film parçalarındaydı."

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Christie Brinkley 8 yaşına geldiğinde annesi ve babası boşandı. Ardından da ünlü modelin soyadını taşıdığı Don Brinkley ile evlendi.

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ANNESİ YENİDEN EVLENİNCE HAYATLARI GÜZELLEŞTİ

Bunun ardından biyolojik babası hem Christie hem de erkek kardeşi Douglas üzerindeki bütün kanuni haklarını eski karısının evlendiği yeni eşine bıraktı.

O sırada ünlü model de babasının neden kendisini hiç sevmediğini çok düşündüğünü belirtti.

Ama sonra üvey babası kendisi ve kardeşiyle ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğinde büyük bir rahatlama hissettiğini de gizlemedi.

O noktadan sonra da karşılaştığı herkese Don Brinkley'in kardeşinin ve kendisinin gerçek babası olduğunu söyledi. Sanki onlar başından beri bir aileymiş gibi.

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Aslında biyolojik babalarının başka biri olduğunu, annelerinin yeniden evlendiğini herkesten sakladılar. Bu annelerinin de izlediği bir yöntemdi.

Bunun nedenini de şöyle anlattı Brinkley: "Sanırım bu annem için babamı hayatından silmenin bir yoluydu. Ben de bunu bir şekilde anlıyordum. "





KENDİSİ DE ÜÇ KEZ EVLENİP BOŞANDI

Brinkle, annesi ve yeni kocası sayesinde sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğini de saklamadı.

Christie Brinkley kendisi de hayatı boyunca aşk ve evlilik konusunda tam olarak aradığını bulamadı.

Ünlü model ilk evliliğini 1973 le 1981 yılları arasında François Alloux ile yaptı. Sonra ünlü şarkıcı Billy Joel ile 1985 ve 1994 arasında evli kaldı. Richard Taubman ile 1994'te başlayıp bir yıl sonra biten bir evliliği oldu. Son evliliğini ise 1996 ile 2008 arasında Peter Cook ile yaptı.

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Christie Brinkley'in , Billy Joel ile evliliğinden Alexa Ray adına bir kızı ve Jack Paris adında bir oğlu dünyaya geldi. Son kocası Peter Cook'tan da Sailor adında bir kızı bulunuyor.

Tam adıyla Christie Lee Brinkley, 1954 yılında ABD'de dünyaya geldi. 1973'e fotoğrafçı Erroll Sawyer tarafından sanat eğitimi için bulunduğu Paris'te gittiği bir postanede keşfedildi. Sonra da modellik kariyerine başladı. Bu meslekte önemli bir dönüm noktası sayılan Sports Illustrated dergisine üç kez kapak pozu verdi. Ünlü dergilerle ve moda firmalarıyla çalıştı.