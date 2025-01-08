Ünlü manken çileden çıktı: Bunu kimse görmüyor mu?

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Manavgat'ta ikamet eden ünlü manken Tuğba Özay, Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde çöp manzarasıyla karşılaşınca çileden çıktı. Cep telefonuyla kayda girip çöp atanlara seslenen Özay, "Zaten ormanlarımız yandı gitti, şimdi de şu rezilliğe bakın. Ya arkadaş bunu kimse görmüyor mu? Siz hangi kafayla gelip bunları buraya atıyorsunuz. Burası turistik alan. Selden sonra da buradaki bütün çöple nehre akmış. Buradan yetkililere sesleniyorum. Burayı acil temizleyin kardeşim" dedi.

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