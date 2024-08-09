Ünlü isimler Paris’teki etkinlikte buluştu

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Etkinlikte performans sanatçısı Ekin Bernay sahne aldı. Gösteri hakkında konuşan sanatçı, “Birlikte olmanın gücünü temsil eden bu gösteriyi Paris’te gerçekleştirmek çok önemliydi. İlk kez bir Türk markası Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ederek büyük bir başarıya imza atıyor. Bir Türk sanatçısı olarak ben de burada yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Leonie Hanne, Buse Terim, Burcu Esmersoy, Cemal Can Canseven’in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.