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Ünlü isimler Paris’teki etkinlikte buluştu

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#Trendyol#Paris 2024#E-Ticaret
Ünlü isimler Paris’teki etkinlikte buluştu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 16:53

Paris 2024 kapsamında Şanzelize Caddesi’nde (Champs-Élysées) Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” Trendyol tarafından çok sayıda ünlü ismin de katılımıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

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Etkinlikte performans sanatçısı Ekin Bernay sahne aldı. Gösteri hakkında konuşan sanatçı, “Birlikte olmanın gücünü temsil eden bu gösteriyi Paris’te gerçekleştirmek çok önemliydi. İlk kez bir Türk markası Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ederek büyük bir başarıya imza atıyor. Bir Türk sanatçısı olarak ben de burada yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Leonie Hanne, Buse Terim, Burcu Esmersoy, Cemal Can Canseven’in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

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#Trendyol#Paris 2024#E-Ticaret

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