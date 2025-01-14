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Ünlü isimler Bedia Ener'e veda etti! 'Çok sevgili Bedia'mızı kaybetmişiz, çok üzgünüm... '

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#Bedia Ender#Yaprak Dökümü#Güven Hokna
Ünlü isimler Bedia Enere veda etti Çok sevgili Bediamızı kaybetmişiz, çok üzgünüm...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 09:12

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener hayatını kaybetti. Henüz 70 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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Birlikte rol aldığı ve ünlü oyuncuya saygılarını sunan ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

GÜVEN HOKNA

Aile dostumuz, can arkadaşım Bedia Ener'in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Ünlü isimler Bedia Enere veda etti Çok sevgili Bediamızı kaybetmişiz, çok üzgünüm...

TOLGA KAREL

Ahh Bedia ablam, çılgın Bediş… Nur içinde yat. Türkiye çok özel bir kalp ve en iyi seslendirme sanatçılarından birini bugün kaybetti. Çok üzgünüm.

 

EZGİ ŞENLER

Ah çok üzgünüm... Ne çok şey öğrendim senden. Çok erken bu veda. Nur içinde uyu...

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Ünlü isimler Bedia Enere veda etti Çok sevgili Bediamızı kaybetmişiz, çok üzgünüm...

NECMİ YAPICI

Canım Bediş ablam... Mekanın cennet olsun. O güzel ruhunu, neşeni, tatlılığını hiç unutmayacağım. Bir de kulaklarımızda yer eden o eşsiz sesini.

Ünlü isimler Bedia Enere veda etti Çok sevgili Bediamızı kaybetmişiz, çok üzgünüm...

MELEK BAYKAL

Çok sevgili Bedia'mızı kaybetmişiz, çok üzgünüm... Mekânın cennet olsun, canım Bedia... Seni hiç unutmayacağız.

DENİZ PULAS

Ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm.

 

 

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#Bedia Ender#Yaprak Dökümü#Güven Hokna

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