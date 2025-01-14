Ünlü isimler Bedia Ener'e veda etti! 'Çok sevgili Bedia'mızı kaybetmişiz, çok üzgünüm... '

Haberin Devamı

Birlikte rol aldığı ve ünlü oyuncuya saygılarını sunan ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

GÜVEN HOKNA

Aile dostumuz, can arkadaşım Bedia Ener'in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

TOLGA KAREL

Ahh Bedia ablam, çılgın Bediş… Nur içinde yat. Türkiye çok özel bir kalp ve en iyi seslendirme sanatçılarından birini bugün kaybetti. Çok üzgünüm.

EZGİ ŞENLER

Ah çok üzgünüm... Ne çok şey öğrendim senden. Çok erken bu veda. Nur içinde uyu...

Haberin Devamı

NECMİ YAPICI

Canım Bediş ablam... Mekanın cennet olsun. O güzel ruhunu, neşeni, tatlılığını hiç unutmayacağım. Bir de kulaklarımızda yer eden o eşsiz sesini.

MELEK BAYKAL

Çok sevgili Bedia'mızı kaybetmişiz, çok üzgünüm... Mekânın cennet olsun, canım Bedia... Seni hiç unutmayacağız.

DENİZ PULAS

Ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm.