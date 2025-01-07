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Ünlü işinsanı 87 yaşında evlenmişti... Kızından yeni hamle!

Güncelleme Tarihi:

#İnan Kıraç#Emine Alangoya#İpek Kıraç
Ünlü işinsanı 87 yaşında evlenmişti... Kızından yeni hamle
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 08:15

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için mahkemeye başvurdu.

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87 yaşındaki işinsanı İnan Kıraç ile Koç Holding’in eski muhasebe müdürü 75 yaşındaki Emine Alangoya, 20 Aralık 2024’te gizlice dünya evine girmişti.

Bu evliliğe karşı çıkan İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın “akli melekelerinin yerinde olmadığı” gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Bu gelişmenin ardından İpek Kıraç’tan bir hamle daha geldi.

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İddiaya göre İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne başvurarak babası İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın evliliğinin iptalini istedi.

Dava dilekçesinde, babası İnan Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olmadığına vurgu yapan İpek Kıraç, evliliğin babasının bu durumu kullanılarak gerçekleştiğini öne sürdü.

Ayrıca İnan Kıraç’a evlilik öncesi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi tarafından verilen ‘akıl sağlığı yerindedir’ raporunun usulsüz olduğuna dikkat çekilerek, ‘evliliğin iptali’ talep edildi.

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#İnan Kıraç#Emine Alangoya#İpek Kıraç

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