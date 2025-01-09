Ünlü ikiliden kötü haber... Boşanıyorlar!

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MUTLULUKLARI UZUN SÜRMEDİ
Şilan Makal, 2020’nin mayıs ayında o dönem Galatasaray’da forma giyen futbolcu Şener Özbayraklı’yla evlenmiş, çift 1 yıl sonra Şener adını verdikleri ilk bebeklerini kucağına almıştı.
Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Makal, geçen yıl eşi ve oğluyla beraber İstanbul’dan Göcek’e taşınmıştı. Çiftten sevenlerini üzen bir haber geldi.
TİYATROYA DÖNDÜ SIRA DİZİDE
Evliliklerinde yaşadıkları sorunları aşamayan Makal ve Özbayraklı boşanma kararı aldı. Yakınlarının ikna çabaları da krizi çözmeye yetmedi.
Makal, boşanma davası açması için avukatına talimat verdi. Kısa süre önce “Kaktüs Çiçeği” oyununda rol almaya başlayan Makal’ın dizi setlerine de dönüş yapacağı öğrenildi.