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Ünlü ikiliden kötü haber... Boşanıyorlar!

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#Şilan Makal#Şener Özbayraklı#Boşanma
Ünlü ikiliden kötü haber... Boşanıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 08:37

Oyuncu Şilan Makal ve futbolcu Şener Özbayraklı’nın masal gibi başlayan evliliği sona eriyor. Resmi işlemler için avukatına talimat veren Şilan Makal, hayatında yeni bir sayfa açıp setlere dönüş yapmayı planlıyor.

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MUTLULUKLARI UZUN SÜRMEDİ

Şilan Makal, 2020’nin mayıs ayında o dönem Galatasaray’da forma giyen futbolcu Şener Özbayraklı’yla evlenmiş, çift 1 yıl sonra Şener adını verdikleri ilk bebeklerini kucağına almıştı.

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Makal, geçen yıl eşi ve oğluyla beraber İstanbul’dan Göcek’e taşınmıştı. Çiftten sevenlerini üzen bir haber geldi.

Ünlü ikiliden kötü haber... Boşanıyorlar

TİYATROYA DÖNDÜ SIRA DİZİDE

Evliliklerinde yaşadıkları sorunları aşamayan Makal ve Özbayraklı boşanma kararı aldı. Yakınlarının ikna çabaları da krizi çözmeye yetmedi.

Makal, boşanma davası açması için avukatına talimat verdi. Kısa süre önce “Kaktüs Çiçeği” oyununda rol almaya başlayan Makal’ın dizi setlerine de dönüş yapacağı öğrenildi.

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Ünlü ikiliden kötü haber... Boşanıyorlar

 

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#Şilan Makal#Şener Özbayraklı#Boşanma

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