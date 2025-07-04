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Ünlü dizinin oyuncusundan acÄ± haber geldi... Ä°ki evladÄ±nÄ± genç yaÅŸta topraÄŸa vermiÅŸti... 'Annem huzur içinde hayata gözlerini yumdu'

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Maureen Hingert#Yul Brynner#Kral Ve Ben
ÃœnlÃ¼ dizinin oyuncusundan acÄ± haber geldi... Ä°ki evladÄ±nÄ± genÃ§ yaÅŸta topraÄŸa vermiÅŸti... Annem huzur iÃ§inde hayata gÃ¶zlerini yumdu
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 10:39

DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda televizyon ekranlarÄ±na damgasÄ±n vuran bir dizinin yÄ±ldÄ±zÄ± sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±... GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Ã¼lkesinin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilen,Â  Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lÄ±p birinci olamasa da bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yapan sonra da kariyerini oyunculuk Ã¼zerine kuran Ã¼nlÃ¼ oyuncu hayata veda etti. AcÄ± haberi duyuran kÄ±zÄ±nÄ±n anlatÄ±mÄ±yla "huzur iÃ§inde ve gÃ¼zel bir Ã¶lÃ¼m oldu" onunki.Â 

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YÄ±llar yÄ±lÄ± ekran ve sinema tarihine damgasÄ±nÄ± vurduktan sonra hayata veda eden bu Ã¼nlÃ¼, bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de gÃ¶sterilen Kral ve Ben (King and I) adlÄ± diziyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Maureen Hingertâ€¦

Bir baÅŸka efsane oyuncu Yul Brynner ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Kral ve Ben dizisiyle bir deÄŸil birkaÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n gÃ¶nlÃ¼nde yer eden Hingert, 88 yaÅŸÄ±nda, Pasadena'daki Huntington Hastanesi'nde geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ son nefesini verdi.

KÄ±zÄ± Marisa Zamparelli, Hollywood Reporter'a verdiÄŸi demeÃ§te annesinin hayata vedasÄ± hakkÄ±nda "GÃ¼zel ve huzurlu bir Ã¶lÃ¼m oldu" diye konuÅŸtu.
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ÃœnlÃ¼ dizinin oyuncusundan acÄ± haber geldi... Ä°ki evladÄ±nÄ± genÃ§ yaÅŸta topraÄŸa vermiÅŸti... Annem huzur iÃ§inde hayata gÃ¶zlerini yumdu

SRÄ° LANKA'DA DOÄžDU, ABD'DE ÃœNLÃœ OLDU
Maureen Hingert, 9 Ocak 1937'de Sri Lanka'nÄ±n Colombo kentinde dÃ¼nyaya geldi. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimi iÃ§in ABD'nin Los Angeles kentine taÅŸÄ±ndÄ±.

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18 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde o dÃ¶nemde adÄ± Seylan olan Ã¼lkesinin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ildi.

1955 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da ikinci olarak tamamladÄ±. Bu, aynÄ± zamanda televizyon ekranlarÄ±ndan yayÄ±nlanan ilk Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ± olarak da tarihe geÃ§ti.

Her ne kadar Kainat GÃ¼zeli seÃ§ilemese de Hingert'Ä±n bu baÅŸarÄ±sÄ± ona Hollywood'un kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.

ÃœnlÃ¼ dizinin oyuncusundan acÄ± haber geldi... Ä°ki evladÄ±nÄ± genÃ§ yaÅŸta topraÄŸa vermiÅŸti... Annem huzur iÃ§inde hayata gÃ¶zlerini yumdu

Hingert, o dÃ¶nem adÄ± Seylan olan Ã¼lkesini Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nda temsil etti. Ä°kinci olabildi ama onun iÃ§in Hollywood'un kapÄ±larÄ± ardÄ±na kadar aÃ§Ä±ldÄ±.Â 

ÃœnlÃ¼ dizinin oyuncusundan acÄ± haber geldi... Ä°ki evladÄ±nÄ± genÃ§ yaÅŸta topraÄŸa vermiÅŸti... Annem huzur iÃ§inde hayata gÃ¶zlerini yumdu

HOLLYWOOD'UN KAPILARI ARDINA KADAR AÃ‡ILDI
1951 yapÄ±mÄ± aynÄ± adlÄ± eserin uyarlamasÄ± olan Kral ve Ben dizisinde Yul Brynner ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

O dizide ikisinin yanÄ± sÄ±ra Deborrah Kerr, Rita Moreno, Martin Benson gibi dÃ¶nemin baÅŸka yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ± da rol aldÄ±.

Kral ve Ben'in ardÄ±ndan Maureen Hingert, Gun Fever ve Gunmen From Laredo gibi yapÄ±mlarda oynadÄ±.

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Hingert ayrÄ±ca Pillars of Sky, Elizabeth Taylor ile birlikte Elephant Walk, Fort Bowie gibi yapÄ±mlarda da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Oyuncu, kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi yapÄ±mlarda sÄ±k sÄ±k Jana Davi takma adÄ±nÄ± da kullanÄ±yordu.

Hingert, oyunculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra aynÄ± zamanda iyi bir dansÃ§Ä±ydÄ±. Los Angeles'Ä±n birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ kÃ¼ltÃ¼r merkezinde solo gÃ¶steriler de sergiledi.

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ÃœnlÃ¼ dizinin oyuncusundan acÄ± haber geldi... Ä°ki evladÄ±nÄ± genÃ§ yaÅŸta topraÄŸa vermiÅŸti... Annem huzur iÃ§inde hayata gÃ¶zlerini yumdu

Ä°KÄ° KIZ EVLADINI GENÃ‡ YAÅžINDA TOPRAÄžA VERDÄ°
1958 yÄ±lÄ±nda ilk kocasÄ± tasarÄ±mcÄ± Mario Armond Zamparelli ile evlendi.

ÃœÃ§ tane kÄ±z Ã§ocuk sahibi oldu. 1970'de evlilik bitti. Hingert, yaÅŸarken evlat acÄ±sÄ± da Ã§ekti. KÄ±zlarÄ±ndan Gina 2018'de Andrea da 2009'da hayata veda etti. Ä°kisi de genÃ§ yaÅŸtaydÄ±.

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Hingert, ikinci evliliÄŸini 1976 yÄ±lÄ±nda William J. Ballart ile yaptÄ±. Ä°kinci kocasÄ±nÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda kaybetti.

ÃœnlÃ¼ dizinin oyuncusundan acÄ± haber geldi... Ä°ki evladÄ±nÄ± genÃ§ yaÅŸta topraÄŸa vermiÅŸti... Annem huzur iÃ§inde hayata gÃ¶zlerini yumdu

Kral ve Ben, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Yul Brynner'Ä±n en Ã§ok bilinen Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan biri.

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#Maureen Hingert#Yul Brynner#Kral Ve Ben

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