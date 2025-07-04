ÃœnlÃ¼ dizinin oyuncusundan acÄ± haber geldi... Ä°ki evladÄ±nÄ± genÃ§ yaÅŸta topraÄŸa vermiÅŸti... Annem huzur iÃ§inde hayata gÃ¶zlerini yumdu

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YÄ±llar yÄ±lÄ± ekran ve sinema tarihine damgasÄ±nÄ± vurduktan sonra hayata veda eden bu Ã¼nlÃ¼, bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de gÃ¶sterilen Kral ve Ben (King and I) adlÄ± diziyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Maureen Hingertâ€¦

Bir baÅŸka efsane oyuncu Yul Brynner ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Kral ve Ben dizisiyle bir deÄŸil birkaÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n gÃ¶nlÃ¼nde yer eden Hingert, 88 yaÅŸÄ±nda, Pasadena'daki Huntington Hastanesi'nde geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ son nefesini verdi.

KÄ±zÄ± Marisa Zamparelli, Hollywood Reporter'a verdiÄŸi demeÃ§te annesinin hayata vedasÄ± hakkÄ±nda "GÃ¼zel ve huzurlu bir Ã¶lÃ¼m oldu" diye konuÅŸtu.

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SRÄ° LANKA'DA DOÄžDU, ABD'DE ÃœNLÃœ OLDU

Maureen Hingert, 9 Ocak 1937'de Sri Lanka'nÄ±n Colombo kentinde dÃ¼nyaya geldi. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimi iÃ§in ABD'nin Los Angeles kentine taÅŸÄ±ndÄ±.

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18 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde o dÃ¶nemde adÄ± Seylan olan Ã¼lkesinin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ildi.

1955 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da ikinci olarak tamamladÄ±. Bu, aynÄ± zamanda televizyon ekranlarÄ±ndan yayÄ±nlanan ilk Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ± olarak da tarihe geÃ§ti.

Her ne kadar Kainat GÃ¼zeli seÃ§ilemese de Hingert'Ä±n bu baÅŸarÄ±sÄ± ona Hollywood'un kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.

Hingert, o dÃ¶nem adÄ± Seylan olan Ã¼lkesini Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nda temsil etti. Ä°kinci olabildi ama onun iÃ§in Hollywood'un kapÄ±larÄ± ardÄ±na kadar aÃ§Ä±ldÄ±.Â





HOLLYWOOD'UN KAPILARI ARDINA KADAR AÃ‡ILDI

1951 yapÄ±mÄ± aynÄ± adlÄ± eserin uyarlamasÄ± olan Kral ve Ben dizisinde Yul Brynner ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

O dizide ikisinin yanÄ± sÄ±ra Deborrah Kerr, Rita Moreno, Martin Benson gibi dÃ¶nemin baÅŸka yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ± da rol aldÄ±.

Kral ve Ben'in ardÄ±ndan Maureen Hingert, Gun Fever ve Gunmen From Laredo gibi yapÄ±mlarda oynadÄ±.

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Hingert ayrÄ±ca Pillars of Sky, Elizabeth Taylor ile birlikte Elephant Walk, Fort Bowie gibi yapÄ±mlarda da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Oyuncu, kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi yapÄ±mlarda sÄ±k sÄ±k Jana Davi takma adÄ±nÄ± da kullanÄ±yordu.

Hingert, oyunculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra aynÄ± zamanda iyi bir dansÃ§Ä±ydÄ±. Los Angeles'Ä±n birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ kÃ¼ltÃ¼r merkezinde solo gÃ¶steriler de sergiledi.

Ä°KÄ° KIZ EVLADINI GENÃ‡ YAÅžINDA TOPRAÄžA VERDÄ°

1958 yÄ±lÄ±nda ilk kocasÄ± tasarÄ±mcÄ± Mario Armond Zamparelli ile evlendi.

ÃœÃ§ tane kÄ±z Ã§ocuk sahibi oldu. 1970'de evlilik bitti. Hingert, yaÅŸarken evlat acÄ±sÄ± da Ã§ekti. KÄ±zlarÄ±ndan Gina 2018'de Andrea da 2009'da hayata veda etti. Ä°kisi de genÃ§ yaÅŸtaydÄ±.

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Hingert, ikinci evliliÄŸini 1976 yÄ±lÄ±nda William J. Ballart ile yaptÄ±. Ä°kinci kocasÄ±nÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda kaybetti.

Kral ve Ben, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Yul Brynner'Ä±n en Ã§ok bilinen Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan biri.