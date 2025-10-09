×
Ünlü dizinin setinde kavga: İki oyuncu birbirine girdi!

Güncelleme Tarihi:

Ünlü dizinin setinde kavga: İki oyuncu birbirine girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 08:38

Her işte olduğu gibi film ya da dizi setlerinde de bazen gerilimler yaşanır... Bunlar genellikle ağız dalaşı şeklinde olup sonra soğuk savaşa dönüşse de bazen iş fiziksel kavgaya dönüşür.

Tıpkı son dönemin en gözde TV dizilerinden biri olarak nitelendirilen Yellowstone'un setinde olduğu gibi.

Hollywood Reporter'ın haberine göre dizinin hem başrol oyuncusu hem de yapımcılarından biri olan Kevin Costner ile genç meslektaşı Wes Bentley sette fiziksel bir kavgaya tutuştu.

ÖNERİSİNİ REDDEDİNCE ÜZERİNE SALDIRDI
Olay, 70 yaşındaki Costner ile western türündeki dizide çocuklarını oynayan Wes Bentley ve Kelly Reilly'nin ortak sahnesinin çekimi sırasında yaşandı.

Utah'teki sette yapılan çekimde ara verildiğinde Costner ile Reilly tartışmaya başladı. Bunun nedeni de Costner'ın 47 yaşındaki meslektaşı Bentley'i, senaryonun dışına çıkıp doğaçlama oynamaya zorlamasıydı.

Kevin Costner, meslektaşını, Taylor Sheridan'ın senaryosunun dışına çıkıp sahneyi kişiselleştirmesi için zorladı.

Ama Bentley "Bu Sheridan'ın kararı, senin değil" diyerek Costner'a karşı çıktı.

Bir görgü tanığının anlattığına göre Costner, meslektaşının karşı çıkması üzerine kızarak ona saldırdı.

UZUN SÜRE İTİŞİP KAKIŞTILAR
Her ne kadar yumruk atılmasa da Costner ile Bentley itişip kakıştı, birbirlerini tartakladı. Sonunda ikisi de nefes nefese kalınca durdular.

Yine bir görgü tanığının ifadesine göre bu anlara tanık olan diğer oyuncu Kelly Reilly gözyaşlarına hakim olamayıp ağladı.

Bu arada setten bazıları ekipte çoğu kişinin Kevin Costner'ın "tıpkı bir diva gibi" davranmasından bıkıp usandığını da söyledi.

Olaya tanık olan set çalışanlarının anlattığına göre iki rol arkadaşının itişmesini gören Kelly Reilly gözyaşlarına boğuldu.

