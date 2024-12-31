Ünlü çifttin oğlu Fikret Ali 5 yaşında

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Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile beş yıllık ilişkisini 6 Şubat 2019 yılında nikah masasına taşımıştı.
Çift önce oğulları Fikret Ali'yi daha sonra da kızları Leyla Süreyya'yı kucaklamıştı.
Ünlü çiftin oğlu Fikret Ali 5 yaşına bastı. Hazal Kaya ile Ali Atay, oğullarının doğum gününü Star Wars temalı parti ile kutladı.
PARTİDEN KARELERİ PAYLAŞTI
Kaya, doğum günü partisinden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kaya, gönderisine 'Sene bitmeden o güzel günden' notunu düştü.