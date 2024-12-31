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Ünlü çifttin oğlu Fikret Ali 5 yaşında

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#Hazal Kaya#Ali Atay#Fikret Ali
Ünlü çifttin oğlu Fikret Ali 5 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 08:28

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali 5 yaşına girdi. Ünlü çift, doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile beş yıllık ilişkisini 6 Şubat 2019 yılında nikah masasına taşımıştı.

Çift önce oğulları Fikret Ali'yi daha sonra da kızları Leyla Süreyya'yı kucaklamıştı.

Ünlü çiftin oğlu Fikret Ali 5 yaşına bastı. Hazal Kaya ile Ali Atay, oğullarının doğum gününü Star Wars temalı parti ile kutladı.

Ünlü çifttin oğlu Fikret Ali 5 yaşında

PARTİDEN KARELERİ PAYLAŞTI

Kaya, doğum günü partisinden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaya, gönderisine 'Sene bitmeden o güzel günden' notunu düştü.

Ünlü çifttin oğlu Fikret Ali 5 yaşında

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#Hazal Kaya#Ali Atay#Fikret Ali

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