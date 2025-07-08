Ünlü çiftin büyük çaresizliği... 'Acının en büyüğünü çocuğum çekiyor'

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Daha önce madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören Melek Bal Ertuğrul, yaptığı paylaşımlarda birkaç gündür sokakta olduğunu, kafelerde ve otobüslerde vakit geçirdiğini söyleyince takipçileri evine dönmesi için ısrar etti.

Evine dönen genç kız, odasını bıraktığı gibi bulamadığı gerekçesiyle olay çıkardı, yaşanan arbedede elinden hafif yaralandı. Eve polis ve ambulans çağrıldı.



KENDİSİNE YA DA BİZE ZARAR VEREBİLİR



Melek Bal Ertuğrul ailesinin kendisini akıl hastanesine kapatmaya çalıştığını öne sürerken, Oktay Ertuğrul kızının yeniden madde kullanmaya başladığını söyledi:

“Maddeye tekrar başladı. Muhtemelen bu kez farklı bir madde kullandı. Algısı kayıptı o paylaşımları yazdığı sırada. Ben kendisine tekrar hastane sürecine geçebiliriz dedim, tepki gösterdi. Daha önce Liman Ayık Yaşam Derneği’nde şifa bulmuştu. Şimdi oraya da, hastaneye de gitmiyor. Kendisine, bize veya dışarıda birisine zarar verebilir. O akşam da bir kriz yaşadık. Polis ve ambulans bir şey yapamadı, nasihat verip kapıdan döndüler. Mahkemeye başvurmamız gerekiyormuş.”

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Ertuğrul, yalnızca kendi çocuğu için değil, başka gençler için de mücadele ettiğini dile getirdi: “Melek Bal benim evladım. Ben çocuğumla değil, maddeyle mücadele ediyorum. Acının en büyüğünü benim çocuğum çekiyor. Melek Bal’ın bize yazdıklarını unutuyoruz, karşılık bile vermiyoruz. Çünkü onlar maddenin yaptırdığı şeyler. Biz birçok gence de yardım eli uzattık bu süreçte.”