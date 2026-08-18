Ünlü aileye sadece iki yılda dört bebek katıldı: Hoş geldiniz ikiz kardeşler... Ne çok bekledik sizi!

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2024 yılında Veliaht Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa'nın kızları İman ile başlayan bu zincir, Prenses İman ve Jameel Thermiotis'in geçen yıl şubat ayında doğan kızları Amina ile biraz daha uzadı.
Şimdilik son halkayı ise Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın büyük kızı İman ve kocası Jameel'in ikiz kızları tamamlandı.
Böylece Rania ile Abdullah da son iki yılda dört torun sahibi oldu.
Ardı ardına ailelerinin genişleme mutluluğunu yaşayan Rania ile Abdullah da dört çocuklarının en büyüğü olan kızları Prenses İman ikiz torunlarını görmek için hastanenin yolunu tuttu.
Kraliyet çiftinin ikiz torunlarıyla buluşma anlarını gösteren pozları da hem Kraliçe Rania'nın hem de ailesinin resmi Instagram sayfalarında yayınlandı.
Kraliçe Rania paylaşımında "Sağlıklı ve mutlu... Sonunda buradasınız... Sizi görmek için uzun zamandır bekliyorduk" diye yazdı.
Bu arada ikiz kız torunlarının isimlerinin de Talia ve Rania olduğunu açıkladı.
Kraliçe Rania, böylece kendi adını taşıyan bir toruna da kavuşmuş oldu.
İKİZLERİN BİR DE ABLASI VAR
Rania sosyal medya paylaşımında kızı İman ve damadı Jameel Thermiotis ile onların geçen yıl doğan büyük kızı Amina'yı da tebrik etti.
İman ile Jameel de, Kraliçe Rania'nın adını ikizlerinden birine vererek ona saygı duruşunda bulunmuş oldular.
Bu arada ilginç bir notu da hatırlatalım.
Thermiotis'in doğum adı Dimitros Alexander Thermiotis.
İman ile evlenmek için Müslüman olduğu söylenen Thermiotis'in adı da ondan sonra Jameel olarak kullanılmaya başlandı.
Mutlu haber, Ürdün sarayı tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu.
Açıklamada "Haşimi kraliyet sarayı, Prenses İman ile Jameel Thermiotis'in 14 Ağustos 2026 tarihinde ikiz kız bebek sahibi olduklarını duyurmaktan mutluluk duyar" denildi.