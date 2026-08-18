Ünlü aileye sadece iki yılda dört bebek katıldı: Hoş geldiniz ikiz kardeşler... Ne çok bekledik sizi!

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2024 yılında Veliaht Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa'nın kızları İman ile başlayan bu zincir, Prenses İman ve Jameel Thermiotis'in geçen yıl şubat ayında doğan kızları Amina ile biraz daha uzadı.

Şimdilik son halkayı ise Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın büyük kızı İman ve kocası Jameel'in ikiz kızları tamamlandı.

Kraliyet sarayı, önceki gün yaptığı duyuruda 2023 yılında evlenen İman ile Jameel Thermiotis'in ikiz kız bebekleri olduğunu duyurdu.

Böylece Rania ile Abdullah da son iki yılda dört torun sahibi oldu.

Ardı ardına ailelerinin genişleme mutluluğunu yaşayan Rania ile Abdullah da dört çocuklarının en büyüğü olan kızları Prenses İman ikiz torunlarını görmek için hastanenin yolunu tuttu.

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Kraliyet çiftinin ikiz torunlarıyla buluşma anlarını gösteren pozları da hem Kraliçe Rania'nın hem de ailesinin resmi Instagram sayfalarında yayınlandı.

Bu ayın sonunda 55 yaşını bitirecek olan Rania ve 64 yaşındaki kocası Abdullah, ikiz torunlarını kucaklarına alıp objektife bol bol poz verdi.

Kraliçe Rania paylaşımında "Sağlıklı ve mutlu... Sonunda buradasınız... Sizi görmek için uzun zamandır bekliyorduk" diye yazdı.

Bu arada ikiz kız torunlarının isimlerinin de Talia ve Rania olduğunu açıkladı.

Kraliçe Rania, böylece kendi adını taşıyan bir toruna da kavuşmuş oldu.

İKİZLERİN BİR DE ABLASI VAR

Rania sosyal medya paylaşımında kızı İman ve damadı Jameel Thermiotis ile onların geçen yıl doğan büyük kızı Amina'yı da tebrik etti.



İman ile Jameel de, Kraliçe Rania'nın adını ikizlerinden birine vererek ona saygı duruşunda bulunmuş oldular.

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Bu arada ilginç bir notu da hatırlatalım.

Her ne kadar herkes İman'ın kocasını Jameel Alexander Thermiotis olarak tanısa da yarı Yunan yarı Venezuelalı damadın gerçek adı bu değil.Ürdün sarayının damadının babası Georgios Alexandros Thermiotis Yunan. Annesi Maria Corina Hernandez ise Venezuelalı.

Thermiotis'in doğum adı Dimitros Alexander Thermiotis.

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Uluslararası alandaki işlerinde de Jimmy ismini kullanıyor Ürdün sarayının damadı.Fakat Kraliçe Rania, kızı İman'ın erkek arkadaşı olarak tanıdığı genç adama Jameel diye hitap etmeye başladı.

İman ile evlenmek için Müslüman olduğu söylenen Thermiotis'in adı da ondan sonra Jameel olarak kullanılmaya başlandı.

Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın büyük kızı Prenses İman ve Jameel Thermiotis'in ikiz bebekleri geçtiğimiz cuma günü dünyaya geldi.

Mutlu haber, Ürdün sarayı tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu.



Açıklamada "Haşimi kraliyet sarayı, Prenses İman ile Jameel Thermiotis'in 14 Ağustos 2026 tarihinde ikiz kız bebek sahibi olduklarını duyurmaktan mutluluk duyar" denildi.

2023 yılının mart ayında evlenen çiftin Şubat 2025 doğumlu Amina adında bir kızı vardı. Böylece İman ile Jameel, üç kız çocuk sahibi oldu. Rania ile Abdullah'ın büyük oğlu Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın da İman adında bir kızı bulunuyor.