Üniversite okumamak içimde ukte kaldı

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Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Turan, “Ortaokul sonuna kadar çok iyi öğrenciydim. Hatta okul birincisi denecek seviyedeydim. Lise 1’den sonra futbola ağırlık verince biraz dersleri aksattık. Üniversiteyi birinci sınıfta dondurmuştum. Fena bir öğrenci değildim. Derslerine çalışan bir öğrenciydim” dedi.

Turan, “Üniversiteyi bitirememek içinizde ukte bıraktı mı?” sorusuna “İster istemez bıraktı. Bizim zamanımızda aynı anda götürmek zordu. İsterdim üniversiteden mezun olmak. Şimdi neden olmasın, bundan sonra olabilir” yanıtını verdi.