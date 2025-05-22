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Üniversite okumamak içimde ukte kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Arda Turan#Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi#Girişimcilik Ve Kariyer Zirvesi
Üniversite okumamak içimde ukte kaldı
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 07:24

FUTBOL kariyerine Eyüpspor teknik direktörü olarak devam eden Arda Turan, Ümraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nde Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi söyleşisine katıldı.

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Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Turan, “Ortaokul sonuna kadar çok iyi öğrenciydim. Hatta okul birincisi denecek seviyedeydim. Lise 1’den sonra futbola ağırlık verince biraz dersleri aksattık. Üniversiteyi birinci sınıfta dondurmuştum. Fena bir öğrenci değildim. Derslerine çalışan bir öğrenciydim” dedi.

Turan, “Üniversiteyi bitirememek içinizde ukte bıraktı mı?” sorusuna “İster istemez bıraktı. Bizim zamanımızda aynı anda götürmek zordu. İsterdim üniversiteden mezun olmak. Şimdi neden olmasın, bundan sonra olabilir” yanıtını verdi. 

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#Arda Turan#Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi#Girişimcilik Ve Kariyer Zirvesi

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