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Umut Aktürek haftalar süren tedavinin ardından kızı Melek Bal'ı paylaştı

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#Umut Aktürek#Melek Bal#Oktay Ertuğrul
Umut Aktürek haftalar süren tedavinin ardından kızı Melek Balı paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 15:56

Kızı için yardım istemişti… Umut Akyürek’ten haftalar sonra kızı Melek Bal ile paylaşım geldi… Akyürek, “Yavrumuz yeniden doğmuş gibi” dedi.

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Umut Akyürek, 2004 yılında kendisi gibi şarkıcı Oktay Ertuğrul ile evlenmişti. Ünlü çift 2005 yılında da kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı. 

HASTANEYE YATIRILMIŞTI

Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz ay Melek Bal, madde bağımlısı olduğunu ve psikolojik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle hastaneye yatırılmıştı.

Zor günleri geride bırakmaya çalışan Umut Akyürek tedavi gören kızı Melek Bal'ın son halini paylaştı.

Gayet sağlıklı görünen Melek Bal'ın tedaviye olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Umut Aktürek haftalar süren tedavinin ardından kızı Melek Balı paylaştı

KIZINA KAVUŞTU

Akyürek paylaşımının altına, 'Bugün çok kıymetli Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcımız Sayın Sevim Sayım Madak hanımefendi ile Liman Ayık Yaşam Derneği tesislerinde, evlatlarımız ve aileleri olarak bir araya geldik. İlgi ve samimiyetlerine şahsım, Selçuk Sanrı hocamız ve bütün bağımlı yavrularımız ve ailelerimiz adına sonsuz teşekkürler ediyorum' notunu düştü.

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Umut Aktürek haftalar süren tedavinin ardından kızı Melek Balı paylaştı

'MELEK BAL YENİDEN DOĞŞMUŞ GİBİ'

Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul katıldıkları bir davette, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı için hastaneye yatırılan kızı Melek Bal Ertuğrul'la ilgili konuşmuştu.

İkili, "Çok iyi, ilerleme kaydettik. STK'ların yardımıyla şu an iyiyiz... Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor. Gençlerin hayatta tutunabilmesi için özel tedavi merkezlere ihtiyaçları var. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun yeniden doğmuş gibi" demişti.

Umut Aktürek haftalar süren tedavinin ardından kızı Melek Balı paylaştı

NE OLMUŞTU?

Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklamıştı.

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Mutlu ailenin dramı kızları Melek Bal’ın madde kullanmasıyla başladı.

Umut Akyürek, sosyal medya hesabından takipçilerine seslenip yardım istedi. Ünlü şarkıcının yardım çığlığı karşılık buldu Melek Bal tedaviye alındı.

Umut Aktürek haftalar süren tedavinin ardından kızı Melek Balı paylaştı

1.5 SENEDE 20 KEZ POLİS ÇAĞIRDIK

Yaşadıkları zorlu süreci anlatan Akyürek, uyarılarda bulundu;

"Toplumun çok önemli bir yarası. Bunu binlerce aile yaşıyor. Benim kızım, hiperaktif ve dikkat eksikliği olan bir çocuktu. O dönem doktorlar 'ilaç tedavisi görebilir' dediler ama biz küçük olduğu için ergenliğini bekledik.

Bizim kızımızın ergenliğe geçişiyle değişimler başladı. Davranışları değişti. 13. yaşından sonra tarzı, arkadaş çevresi değişti. Ondan sonra yalnız kalma isteği başladı.

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Melek Bal maddeye okuldan bir arkadaşıyla ulaştı. O kızı tanıyoruz. Birlikte dışarı çıktılar, gezdiler zamanla olay farklı noktalara geldi.

Kendi içimizde bir çözüm arayışına girdik. 13 yaşında hastaneye yatırdık. Orada ilaç tedavisi yapıldı.

1.5 senede 20 kez polis, ambulans çağırdık. 18 yaşını geçtiği için çok fazla müdahale de edemedik.

Umut Aktürek haftalar süren tedavinin ardından kızı Melek Balı paylaştı

'HİPERAKTİF DEDİK' YANLIŞ YAPTIK

Bizim yaptığımız yanlış şuydu; öğretmenler bizi uyardığı dönemde tedaviye başlamadık. 7 yaşındaydı, hiperaktifti ilaç alsın istemedik. 'Çocuk, hiperaktif' olur dedik.

1.5 yılda üç kez ev değiştirdik. Arkadaşları, çevresi değişsin istedik ama bağlantılarını engelleyemedik.

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O maddeleri ben de içsem aynı şeyleri yaparım. Onu yapan kızımız değil, ilacın etkisi. O haldeyken her şeyi yapabilirdi. Kendine de zarar verebilirdi, başkasına da...

Kızım ‘iki saat’ diye evden çıkıp saatlerce gelmiyordu.

Yurt dışına yollamayı da şehir değiştirmeyi de düşündük ama hiçbiri bunun çözümü değil.

Umut Aktürek haftalar süren tedavinin ardından kızı Melek Balı paylaştı

BU ÇOCUKLARI KONTROL ETMEK ZOR

Çok düşündük nerede hata yaptığımızı, hala daha düşünüyoruz. Bu çocukları kontrol etmek çok zor. Sadece biz değiliz bu durumda olan, polis çocuğu, vali yardımcısının çoğu bir sürü çocuk var.

Gözümüzün önünde olsun diye iki sene kızımın arkadaşlarına ev sahipliği yaptık.

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Şu an kızım ile konuşamıyorum, dinlemiyor. 'Tamam' deyip geçiştiriyor. Kızımız da maddeye karşı mücadele etti ama çok zor bir durum.

'Beni çıkartın, söz veriyorum yapmayacağım' diyor. 'Nereye isterseniz götürün beni' diyor ama tedavisi devam ediyor.

HER GİTTİĞİNDE AYNI DUYGUYU YAŞIYORUZ

Bir insan çocuğunu kaybeder, toprağa verir ya onu bir sefer verirsiniz ama bu çocukların her evden gidişinde siz ölüyorsunuz geldiğinde de yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz.

Çocuğunuz böyle bir şeye başlarsa anlıyorsunuz; Hareketleri, davranışları bakışı her şeyiyle belli ediyor."

 

 

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#Umut Aktürek#Melek Bal#Oktay Ertuğrul

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